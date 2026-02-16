VIDEO: Vecino dispara contra asaltantes que casi se llevan a niña abordo de auto en Edomex

Tultitlán, Estado de México.- Cámaras de videovigilancia registraron un hecho violento en el que un automóvil que robado mientras aún tenía a una menor de edad en su interior. Los hechos tuvieron lugar en la colonia La Alborada, primera sección, sobre la calle Fuente de Trevi, del municipio de Tultitlán, Estado de México. Todo comenzó cuando un hombre se encontraba estacionado frente a un domicilio.

El conductor acababa de acomodar a una niña en los asientos traseros de la unidad. En ese instante, tres sujetos se aproximaron y lo rodearon para exigir la entrega del vehículo. Durante el forcejeo verbal, la víctima manifestó no poseer las llaves, lo que generó tensión entre los involucrados. Al notar la situación de riesgo y la presencia de la infante dentro del coche, vecinos y testigos comenzaron a gritar para exigir que bajaran a la pequeña.

Gracias a la presión ejercida por los testigos, se logró retirar a la menor del asiento trasero, poniéndola a salvo antes de que los agresores tomaran control de la unidad. El escenario cambió cuando un habitante de la zona, al percatarse del robo en proceso, salió portando un arma de fuego. Justo cuando los asaltantes abordaron el coche para iniciar la huida, el vecino accionó su arma contra el vehículo en movimiento.

El video, captado tanto por equipos de seguridad barrial como por una cámara instalada dentro del automóvil robado, documentó la conversación posterior entre los perpetradores. Durante el escape, uno de los sujetos increpó a su compañero por no haber repelido la agresión del vecino. La respuesta del segundo individuo fue que su armamento sufrió un encasquillamiento, lo que le impidió disparar. Asimismo, los audios revelan que la banda no logró huir completa.

¡MOMENTOS DE TERROR! uD83DuDEA8 En Alborada 1, #Tultitlán, delincuentes armados robaron un auto con una niña a bordo.

?Entre gritos desesperados, el padre logró rescatar a la pequeña segundos antes de que los asaltantes huyeran. La familia quedó en crisis nerviosa. pic.twitter.com/GIloheEqgV — micrófono ciudadano (@microfono_cdno) February 17, 2026

Un tercer integrante del grupo no consiguió subir al auto y debió escapar a pie. En la grabación se escucha cómo los sujetos a bordo contactan telefónicamente a una familiar para solicitar que pasen a recoger al cómplice abandonado. Hasta el momento, no existe información sobre si los elementos de seguridad pública de Tultitlán han logrado localizar a los responsables o recuperar el vehículo sustraído.

Fuente: Tribuna del Yaqui