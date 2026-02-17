Brithany tiene solo 15 años y desapareció al norte de Sonora; piden ayuda para dar con ella

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió una ficha de búsqueda con el propósito de dar con el paradero de Brithany Cano Avendaño. La adolescente, de 15 años de edad, fue vista por última vez el día 13 de febrero de 2026 en la ciudad de San Luis Río Colorado. Debido a que se desconoce su ubicación actual, las autoridades decidieron poner en marcha la Alerta Amber Sonora.

Según los datos ofrecidos, la menor de edad se encontraba en la colonia Parque Industrial cuando fue vista por última vez. Al no tener noticias sobre ella, se cree que su integridad física pudiera estar en riesgo o ser víctima de algún delito. Por tal motivo, se solicita el apoyo de la sociedad para facilitar su pronta localización. En cuanto a sus características físicas, se le describe como una persona de tez blanca, complexión delgada y cara afilada.

Asimismo, posee una estatura de 1.60 metros y un peso aproximado de 45 kilos. Entre sus rasgos faciales destacan sus ojos de color verde, cejas pobladas, nariz chica, orejas regulares y boca mediana. Tiene el cabello castaño oscuro, largo y lacio. Para facilitar su identificación, la ficha señala como rasgo distintivo un lunar ubicado en el labio superior del lado derecho.

Respecto a la ropa que llevaba al momento de su desaparición, se indica que vestía el uniforme de la institución educativa Conalep, el cual consta de pantalón verde, camisa blanca y tenis de color negro. La Fiscalía de Sonora habilitó canales de comunicación para recibir cualquier dato que ayude en las labores de búsqueda. La ciudadanía puede reportar información al número telefónico (662) 289 88 00, extensión 15701, o bien a la línea de emergencias 911.

De antemano, muchas gracias por su contribución y apoyo a su difusión", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui