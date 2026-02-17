Cae 'El Matute', ligado al CJNG en Baja California; dirigía extorsiones y ataques a taxistas

Tijuana, Baja California.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California comunicó la captura de cinco personas señaladas por su presunta participación en una estructura criminal responsable de exigir pagos ilícitos a conductores de transporte público y provocar incendios en unidades vehiculares en la ciudad de Tijuana. De acuerdo con la información brindada por la dependencia, este grupo mantendría nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los asegurados destaca la figura de Luis Eduardo 'N', alias 'El Matute', a quien las autoridades identifican como la cabecera de esta agrupación delictiva. Aunque las operaciones ilícitas se concentraban en la zona fronteriza, la detención de este individuo se realizó en el municipio de Zapopan, Jalisco, gracias a la colaboración y el intercambio de información entre las corporaciones de seguridad de ambas entidades federativas.

El inicio de las investigaciones surgió a partir de los reportes emitidos por los propios choferes de taxi, quienes notificaron a las autoridades sobre un esquema de intimidación constante. Los agresores empleaban una táctica de engaño: abordaban las unidades simulando ser usuarios comunes del servicio. Una vez en el trayecto, amedrentaban a los choferes y entregaban papeles con textos amenazantes para forzar el pago de cuotas.

Durante la conferencia de prensa, María Elena Andrade Ramírez, titular de la FGE, explicó que el seguimiento a estas denuncias permitió rastrear la ubicación de los presuntos responsables. Al momento de inspeccionar las pertenencias de 'El Matute', los agentes localizaron un cuaderno que contenía un listado de diversos comercios y sitios en Tijuana, los cuales, se presume, eran los siguientes objetivos para el cobro de piso.

La fiscal señaló: "Es un grupo criminal con actividades de delincuencia organizada y tenía la intención de establecerse en el estado para extorsionar al gremio de taxistas, replicando el esquema delictivo que operan en otros estados del país". Además del presunto líder, fueron puestos bajo custodia otros cuatro hombres identificados como Joshua 'N', alias 'El Terco'; Kevin 'N'; Oscar 'N', alias 'El Dav'; y Sergio 'N', alias 'El Checho'.

Andrade Ramírez puntualizó que, dentro de este grupo de detenidos, solamente uno es originario de Tijuana, mientras que los demás provienen de diferentes regiones de la república, lo que refuerza la hipótesis de que buscaban implantar métodos externos en la región. Con estas acciones, la fiscalía considera que la célula ya está desarticulada, evitando así que su estructura lograra consolidarse de manera permanente en Baja California.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEBC