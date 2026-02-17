Dan de alta a Adolfo Salazar, secretario de Gobierno de Sonora, tras sufrir accidente carretero

Hermosillo, Sonora.- Este martes 17 de febrero se confirmó que el secretario de Gobierno del Estado de Sonora, Adolfo Salazar Razo, recibió el alta médica tras mostrar una evolución positiva en su estado de salud. El funcionario público permanecía bajo observación en un hospital luego del accidente automovilístico ocurrido la semana pasada, situación que lo mantuvo bajo cuidados preventivos para garantizar su bienestar físico.

De acuerdo con la información difundida esta mañana, Salazar Razo se encuentra "estable, fuerte y con gran ánimo". Los doctores determinaron que cuenta con las condiciones óptimas para abandonar el nosocomio y continuar su proceso de restablecimiento desde su domicilio. En casa, seguirá puntualmente las indicaciones del personal de salud para asegurar una recuperación total antes de reincorporarse a sus funciones públicas.

Se contempla que retome sus actividades laborales y la agenda de la dependencia estatal con normalidad en el transcurso de los próximos días. El percance en cuestión tuvo lugar la mañana del miércoles 11 de febrero sobre la carretera Hermosillo - Guaymas, a la altura del kilómetro 236. El vehículo en la que se trasladaba el funcionario se salió del camino mientras se dirigía al municipio de Cajeme para asistir a una reunión de seguridad.

Secretario de gobierno @AdolfoSalazar_ ya fue dado de alta del hospital pic.twitter.com/AQZL7lfnXQ — “Grillotzin” (@hiramrodriguez1) February 17, 2026

En aquel momento, acudieron al sitio del accidente diversas unidades de auxilio, entre ellas elementos de la Cruz Roja, Bomberos, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional, quienes brindaron atención a los afectados. Tanto el Secretario como su equipo de trabajo fueron reportados como fuera de peligro; sin embargo, se optó por el traslado a un hospital para una revisión médica y descartar así cualquier riesgo a su integridad.

Se reconoce la oportuna intervención de los cuerpos de auxilio que acudieron al lugar. El Secretario y su equipo se encuentran bien de salud, en buen estado y permanecen bajo observación médica como medida preventiva. Agradecemos las muestras de solidaridad y los buenos deseos recibidos", se leía en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui