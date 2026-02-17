Diputados de MC en Sinaloa: FGE identifica a 6 presuntos atacantes y dos autos usados en el atentado

Culiacán, Sinaloa.- Después de casi un mes de que fueron agredidos los diputados del partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, los avances en el caso comienzan a reflejarse, debido a que la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, en un encuentro con medios locales reveló nuevos pormenores de este hecho que mantiene al pendiente también al gobierno federal.

La funcionaria explicó que ya se tiene certeza sobre la identidad de seis personas involucradas e incluso se ubicaron dos vehículos utilizados el miércoles 28 de enero de 2026 en el Paseo Niños Héroes (Malecón Viejo), en el Centro de Culiacán. De tal forma, los individuos fueron detectados a partir del análisis de videos que consiguió la Policía de Investigación cerca del lugar donde ocurrieron los hechos, mientras se realizaban labores para localizar a los agresores.

Entre los sitios donde se tiene constancia que los agentes revisaron grabaciones, según Sánchez Kondo, se encuentra la zona exterior del Congreso del Estado de Sinaloa. Sin embargo, como las indagatorias continúan en proceso, no pueden proporcionar mayores detalles, salvo que ya fueron entrevistadas varias personas que contaban con información relevante para el caso.

Claudia Zulema Sánchez Kondo

Cabe señalar que Claudia Zulema dejó en claro que la dependencia estatal no tiene información sobre la captura de la supuesta persona vinculada con este intento de homicidio, ya que esa labor corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR). Es importante precisar que todavía no hay personas procesadas por lo ocurrido a Sergio Torres y Elizabeth Montoya.

#Deportes | Isaac del Toro destaca y permanece en el top 10 del UAE Tour tras la etapa de contrarreloj uD83DuDEB2uD83EuDD29uD83DuDD1Dhttps://t.co/pJHc0VhcSD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 17, 2026

¿Qué dice el último reporte de salud de Sergio Torres?

Como te informamos en TRIBUNA, su compañera de partido Montoya Ojeda ya fue dada de alta, a pesar de las secuelas tras perder un ojo. No obstante, quien continúa hospitalizado es Sergio Torres, y los últimos datos sobre su estado de salud indican que fue sometido a una segunda cirugía para atender complicaciones derivadas de la lesión craneal, incluyendo la liberación de presión en el cerebro, así como la reconstrucción de la mano afectada por los disparos. Actualmente permanece en terapia intermedia bajo observación médica.

Fuente: Tribuna del Yaqui