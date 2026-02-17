FGE localiza casa usada por 'El Bukanas' para operar, pero el líder huachicolero logra darse a la fuga

Puebla, Puebla.- Durante un operativo efectuado por diversas corporaciones policiacas se informó sobre el cateo de un inmueble en Chignahuapan, Puebla, el cual dejó como saldo el aseguramiento de un arsenal de armas y drogas. Sin embargo, el objetivo prioritario Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bukanas, generador de violencia y líder criminal, logró escapar de los uniformados.

Entre los colaboradores estuvieron la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), quienes arribaron hasta el domicilio ubicado la comunidad de El Paredón porque en ese sitio previamente se había reportado como lugar donde cometían delitos contra la salud y por la supuesta presencia del delincuente.

Sin embargo, una vez que llegaron a la escena se dieron cuenta que El Bukanas ya no estaba ahí, se presume que huyó y hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo su paradero. No obstante, lo que sí quedó ahí fue bastante mercancía entre estas 13 armas largas, dos lanzas granadas, dos granadas, un chaleco antibalas, un vehículo y un kilo con 500 gramos de cristal.

Arsenal y droga asegurada por las autoridades

Es necesario especificar que tanto lo asegurado como el inmueble quedaron a disposición del ministerio público para realizar las indagatorias correspondientes, Las investigaciones están en proceso y en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización que quizás surja sobre el tema. Cabe destacar que a Roberto se le atribuyen delitos contra la salud, robo de hidrocarburos y el homicidio de tres agentes de investigación.

Tercera ocasión que intentan detenerlo

Según información extraoficial, esta ocasión fue la tercera vez que las autoridades están a punto de dar con el paradero de El Bukanas, pues haciendo recuento primero pasó en marzo de 2017, en Esperanza, Puebla, aquí el enfrentamiento armado dejó como saldo cinco civiles y un marino muertos, mientras que, en octubre de 2018, en Palmarito, también hubo varios balazos pero sin la aprehensión de uno de los criminales más buscados de la región.

