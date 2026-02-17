FGR debe informar sobre caso de mineros desaparecidos en Sinaloa; Sheinbaum descarta extorsión

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes 17 de febrero de 2026, durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' que la Fiscalía General de la República (FGR), así como el Gabinete de Seguridad Federal, sobre en avance de las investigaciones caso de los 10 mineros desaparecidos (cinco ya identificados) en el estado de Sinaloa.

En su intervención, realizada en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, declaró que ayer, lunes 16 de febrero de 2026, hubo una reunión entre la Cámara de la Industria Minera, en la que participaron la mayor cantidad de industrias mineras en el país, y el Gabinete de Seguridad, esta con el objetivo de tener una relación mayor en caso de que vivan alguna situación de extorsión por parte del crimen organizado.

#Nacional | La presidenta Sheinbaum aclara que la FGR o el Gabinete de Seguridad deben informar sobre la búsqueda de mineros desaparecidos uD83DuDDE3? pic.twitter.com/d14y1qjbpo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 17, 2026

Sin embargo, declaró que en el encuentro no se denunciaron casos de extorsión hasta ahora: "No lo manifestaron en la reunión, es decir, no plantearon que hubiera un tema de extorsión en las minas. Así fue en la reunión. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir, o que no haya ocurrido en un caso, y en todo caso se tiene que investigar". La presidenta de México puntualizó que la industria minera ya tiene una relación directa con el Gabinete de Seguridad por si continúan problemas de violencia.

La presidenta de México declaró que la principal solicitud de las mineras ante el Gobierno Federal fue "mayor comunicación": "Con la reunión de ayer, lunes 16 de febrero, se da una comunicación más directa con el Gabinete de Seguridad".

Sheinbaum indicó que corresponde a la FGR informar sobre los avances del caso

Ante la pregunta de cuándo se compartirán más avances del caso, Sheinbaum Pardo señaló que la FGR es la principal responsable de compartir todas las pesquisas del caso, y que de momento no hay una fecha fija para el reporte: "La Fiscalía General de la República está en la investigación y, ellos son quienes tienen que informar, y seguramente nos están escuchando y buscamos que puedan en el momento que así se permita la investigación dar mayor información".

Hasta ahora, no se han dado a conocer nuevos detalles públicos sobre la localización de los trabajadores.

El encuentro se realizó un día después de que se reforzara la coordinación tras la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera con concesión en Concordia, Sinaloa, reportada el 23 de enero.

Fuente: Tribuna del Yaqui