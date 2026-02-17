Hay un detenido por el choque en la carretera de Caborca a Sonoyta: Titular de la FGJES

Hermosillo, Sonora.- Ya hay una persona judicializada por el choque entre un tráiler y un camión de pasajeros en la carretera de Caborca a Sonoyta, donde resultaron cinco personas fallecidas, aseguró el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Gustavo Rómulo Salas Chávez.

Explicó que se detuvo a una persona a la que se le comprobaron que hay elementos para adjudicarle responsabilidades, sin embargo, se analiza un vídeo que circula a través de redes sociales que podría dar un giro a la investigación del caso, por las características del accidente.

Se habla de un accidente automovilístico en donde pudieran participar otros vehículos; de hecho, viene un tráiler rebasando a otro y el tráiler que es rebasado no aparece en las constancias que tenemos físicamente", dijo Salas Chávez.

El vídeo que se encuentra en análisis, agregó el fiscal, se tomó de redes sociales, no se ha presentado por algún testigo del accidente, tampoco se ha tomado alguna denuncia con dicho material, por lo que sigue en estudio si se trata del mismo accidente.

Además, agregó que pidieron a las dos empresas de transporte, que brinden el material videograbado que captaron las cámaras de los automotores.

Sin embargo, ayer (lunes) en redes sociales apareció un vídeo donde se atribuye que son los mismos hechos a los que nos estamos refiriendo. Sin embargo, ese vídeo nadie lo ha ofrecido, nadie lo ha agregado. La defensa del hoy imputado no lo ha agregado, sin embargo, nosotros lo estamos investigando", añadió.

Las investigaciones van a continuar en su curso, conforme se obtengan más evidencias por lo pronto ya hay una persona detenida y se espera avanzar en el tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui