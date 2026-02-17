La subieron a un auto para matarla: Cae responsable de la muerte de una mujer en Edomex

Lerma, Estado de México.- Las autoridades del Estado de México confirmaron este lunes que, tras presentar las pruebas necesarias ante el tribunal, la Fiscalía General de Justicia mexiquense consiguió que un juez dictara auto de vinculación a proceso en contra de Jorge Miguel 'N'. Este individuo fue arrestado como principal sospechoso de la muerte de una mujer ocurrido el pasado 23 de enero en la colonia Nueva Ameyalco, del municipio de Lerma.

La información recabada por los agentes indica que la víctima se encontraba en dicha zona cuando fue abordada por dos individuos. Estos sujetos la forzaron a ingresar a un automóvil para después, presuntamente, arrebatarle la vida. Las averiguaciones realizadas por el personal del Ministerio Público permitieron establecer la identidad de los señalados. Esto facilitó la obtención y ejecución de las órdenes de captura para presentarlos ante la justicia.

Durante la audiencia correspondiente, el juzgador evaluó la solidez de los datos expuestos por la representación social y consideró procedente iniciar la etapa procesal contra Jorge Miguel 'N'. Este dictamen se suma al emitido el 31 de enero pasado, fecha en la que José Carlos 'N' también quedó sujeto a proceso penal bajo los mismos cargos y circunstancias, completando así las acciones legales contra los probables responsables identificados hasta el momento.

Como parte de la resolución, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada para ambos imputados, quienes deberán permanecer recluidos en el Centro Penitenciario y de Readaptación Social de la región. Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual se perfeccionarán los elementos de convicción antes de determinar la situación legal definitiva de los involucrados conforme a derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM