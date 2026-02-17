Le dio machetazo en el rostro: Detienen a mujer que atacó a hombre en San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora.- Las autoridades de Sonora avanzaron en el proceso penal en contra de una mujer identificada como Emily 'N', de 18 años de edad. Durante una audiencia realizada ante un juez de control, se dictó auto de vinculación a proceso contra la acusada. Se le señala como la probable responsable de cometer el delito de lesiones calificadas contra una persona, en hechos ocurridos en el municipio de San Luis Río Colorado.

La detención de la señalada fue realizada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Los agentes policiales localizaron a la joven y ejecutaron el mandato judicial vigente para presentarla ante la autoridad competente. De acuerdo con las evidencias expuestas por el Ministerio Público, el crimen por el cual es acusada tuvo lugar el pasado 3 de febrero. El escenario de los hechos fue una vivienda situada en la colonia El Mezquite.

En dicho sitio, se presume que la imputada atacó a Cristian Alfredo 'N', un hombre de 33 años, utilizando un arma punzocortante descrito como un machete. Los informes integrados en la carpeta de investigación establecen que la persona agredida no tuvo posibilidad de realizar maniobras de defensa durante el ataque. Como resultado directo de la acción, recibió una herida cortante en la región frontal del rostro, con una longitud aproximada de 10 centímetros.

Las evaluaciones de salud indican que, aunque la herida no pone en riesgo la vida del afectado, dejará una marca visible y perpetua en su cara. Esta secuela estética fue un factor importante para que el delito se tipificara con la agravante de ventaja. Con esta resolución judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene el curso de las indagatorias, asegurando que se aplique la ley ante acciones que afectan la integridad física de la ciudadanía.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora