Nuevo revés a Javier Duarte: El exgobernador de Veracruz es vinculado a proceso por peculado

Ciudad de México.- El situación legal de Javier Duarte de Ochoa se volvió complicar, pues este martes 17 de febrero, un juez de control con sede en el Reclusorio Norte determinó que existen elementos suficientes para iniciar un juicio contra el exgobernador de Veracruz. La causa de esta nueva resolución es su supuesta responsabilidad en el delito de peculado, relacionado con un faltante de 5 millones de pesos en las arcas públicas.

Los hechos que la Fiscalía General de la República (FGR) imputa al exmandatario priísta se remontan al año 2012. Según la investigación, en aquel periodo el gobierno estatal recibió una partida federal total de 10 millones de pesos. El objetivo de dicho capital era financiar programas sociales enfocados en el desarrollo integral de la familia, con atención dirigida a la niñez y a la población de la tercera edad.

No obstante, durante la audiencia, la parte acusadora presentó 38 pruebas indicando que solamente la mitad de ese presupuesto llegó a su destino. Los 5 millones restantes, que por normativa debían regresar a la Tesorería de la Federación al no ser ejercidos, fueron transferidos indebidamente a cuentas del gobierno estatal, desapareciendo así de su ruta legal. Tras analizar la evidencia, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor dictó el auto de vinculación a proceso.

Asimismo, fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y estableció un plazo de 6 meses para que ambas partes realicen la investigación complementaria antes de pasar a la siguiente etapa del juicio. Esta decisión representa un obstáculo mayor para Duarte, quien ya cumple una condena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa. Su defensa legal había trabajado en meses recientes para conseguir su libertad anticipada.

?? Un juez federal vinculó a proceso a Javier Duarte por el presunto desvío de 5 millones de pesos que habrían sido destinados a programas para grupos vulnerables en Veracruz. pic.twitter.com/SxMB1toLJ6 — Ultra Noticias Puebla (@Ultrapuebla) February 18, 2026

Argumentaron que el político ya había purgado más del 95 por ciento de su pena y acumulaba más de 3 mil días en reclusión. Bajo el escenario anterior, su salida estaba proyectada para abril de 2026, o incluso antes, al cumplir los requisitos de la Ley de Ejecución Penal. Sin embargo, este nuevo proceso penal frena cualquier intento de liberación a corto plazo. Duarte deberá permanecer interno en el Reclusorio Norte mientras se desahoga esta nueva acusación.

Fuente: Tribuna del Yaqui