Sanos y salvos: Hallan a dos menores que escaparon de centro de rehabilitación en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En un reciente comunicado emitido por las autoridades de Sonora, se informó el cierre de dos carpetas de investigación referentes a la búsqueda de personas en Hermosillo. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal lograron establecer el paradero de dos menores de edad, quienes habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares y que, afortunadamente, ya se encuentran de vuelta en sus hogares.

El primer caso es el de Daniel Omar 'N', un joven de 15 años de edad. Su ubicación fue confirmada durante la tarde de este martes 17 de febrero, cuando los agentes se trasladaron a una vivienda situada en la colonia La Caridad. Este resultado fue posible gracias a un seguimiento constante y al diálogo mantenido con la madre del adolescente, quien notificó el retorno de su hijo a la casa. El personal investigador se entrevistó con el menor.

Se pudo corroborar que se encuentra en perfectas condiciones de salud y aclaró que en ningún momento fue objeto de agresiones o actos ilícitos; su ausencia respondió a una decisión personal de abandonar el centro de rehabilitación de adicciones donde se encontraba internado. De la misma manera, se informó sobre la aparición de Raúl Leonardo 'N', de 16 años, quien fue hallado en su domicilio de la colonia Gómez Morín.

Las tareas de búsqueda y la cooperación con el círculo cercano del joven permitieron confirmar su localización. Al igual que en el caso anterior, el adolescente manifestó a los agentes que su integridad nunca estuvo comprometida y que su salida del mismo centro de rehabilitación fue totalmente voluntaria, hecho que ocurrió el pasado 7 de febrero. Para dar certeza a estos hechos, los efectivos acudieron a los lugares mencionados.

Localiza FGJES sanos y salvos a dos jóvenes con reporte de desaparición en Hermosillo



-Se ausentaron por voluntad propia de un Centro de Rehabilitación



Hermosillo, Sonora, 17 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la… pic.twitter.com/R6HAFpTFMt — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 18, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso institucional de atender con prontitud y profesionalismo todos los reportes de personas desaparecidas", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora