Se metió a casa de Hermosillo y atacó a residente para robarle; pasará más de 12 años preso

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades judiciales de Sonora resolvieron la situación legal de un hombre identificado como Ricardo 'N', de 42 años de edad. Tras un proceso efectuado ante los tribunales correspondientes, se dictó una sentencia condenatoria que lo mantendrá privado de su libertad por 12 años y 6 meses. Esta resolución surge como consecuencia de su participación directa en un delito clasificado como robo agravado.

Dicho acto se realizó utilizando violencia en un domicilio de Hermosillo. Los acontecimientos que originaron esta causa penal tuvieron lugar durante la madrugada de 20 de octubre de 2023. El reloj marcaba cerca de las 01:00 horas cuando el ahora sentenciado ingresó de manera ilícita a una vivienda situada en la calle Pluma Blanca, de la colonia Tirocapes. Al momento de la intrusión, la propiedad no estaba vacía, lo que aumentó la gravedad de las acciones.

Una vez dentro del inmueble, Ricardo 'N' confrontó a la víctima. Según los datos presentados durante el litigio, el agresor utilizó la intimidación y la fuerza física para someter al residente. Profirió amenazas directas contra su vida y exigió la entrega de diversos bienes materiales. La situación escaló cuando el asaltante tomó un abanico y golpeó al afectado en la zona del pecho, logrando así apoderarse de un televisor antes de intentar huir.

A raíz de la queja interpuesta en el Centro de Atención Temprana, el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comenzó las indagatorias necesarias para esclarecer lo sucedido. Se integró una carpeta con todos los elementos de prueba y el caso avanzó hacia la etapa de juicio oral. Durante la audiencia de debate, el Ministerio Público presentó argumentos contundentes en sus alegatos finales, logrando demostrar la culpabilidad de Ricardo 'N'.

Ante la evidencia, el juez determinó imponerle la mencionada pena de 12 años y 6 meses de prisión. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que con este resultado "reafirma su compromiso de investigar y perseguir con firmeza los delitos que atenten contra la integridad y el patrimonio de las personas".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora