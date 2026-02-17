Sorprenden a joven con más de 50 dosis de crystal, marihuana y cocaína en Puerto Peñasco

Puerto Peñasco, Sonora.- Diversas corporaciones realizaron una diligencia en un domicilio de Puerto Peñasco, la cual permitió la captura de una persona y el aseguramiento de múltiples dosis de narcóticos. La acción fue coordinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) con el respaldo operativo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal.

El personal uniformado se trasladó hasta la vivienda situada en la avenida Jaime Nunó, de la colonia Oriente. Al ingresar al inmueble para cumplir con el mandato judicial, los agentes localizaron a quien fue identificado como Jesús Manuel 'N', de 25 años de edad. Durante la inspección del recinto, las autoridades encontraron sustancias prohibidas que se hallaban dosificadas en envoltorios y listas para su posible comercialización.

El reporte señala el hallazgo de 29 envoltorios que contenían la metanfetamina conocida como crystal, sumados a 20 paquetes con hierba verde con características de la marihuana y dos más con cocaína. Tras finalizar el protocolo en el sitio, tanto el sujeto aprehendido como la materia confiscada quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para el seguimiento de la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con estas acciones "reafirma su compromiso de fortalecer las acciones interinstitucionales orientadas a la desarticulación de células delictivas y al combate frontal a la distribución de drogas".

Otro hecho similar sucedió hace unos días en Magdalena de Kino. Un juez de control determinó iniciar un proceso legal contra una pareja acusada de irrumpir en una vivienda para robar y, posteriormente, ser detenida con sustancias prohibidas. Se trata de José Rubén 'N' y Claudia Janeth 'N', quienes ahora enfrentan cargos ante la justicia por robo con violencia en casa habitación, cometido durante la noche y por dos o más personas.

La autoridad judicial consideró que existen elementos suficientes para señalarlos como probables responsables de estos actos, así como del delito de narcomenudeo tras su aseguramiento por parte de las fuerzas de seguridad. Los reportes indican que los sucesos tuvieron lugar el pasado 27 de enero. Según los datos integrados en la carpeta, los imputados habrían entrado sin autorización a un domicilio ubicado en la colonia Fátima.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora