VIDEO: Fiscalía de Sonora investiga ataque en Carnaval de Guaymas; vida de la víctima está en peligro

Guaymas, Sonora.- Tras la brutal golpiza que sufrió un hombre durante el Carnaval de Guaymas la madrugada de este domingo 15 de febrero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades. En un comunicado publicado este martes, la dependencia señaló que la vida de la víctima está en peligro.

De acuerdo con el boletín oficial de la FGJES, publicado la mañana de este martes 17 de febrero de 2026, la víctima, identificada como Ulises Amajur 'N', resultó con lesiones que tardan más de quince días en sanar y que, de acuerdo con el dictamen médico legal, sí ponen en peligro la vida. Actualmente permanece hospitalizado en Hermosillo en estado muy grave, aunque estable. Continúa recibiendo atención médica especializada.

¿Qué pasó en el Carnaval de Guaymas? Propinan brutal golpiza a un masculino

Según la información oficial, dos personas plenamente identificadas (cuyos nosmbres no fueron revelados en el boletín) agredieron físicamente al afectado en la colonia Centro del municipio de Guaymas, en el marco de las festividades del Carnaval, durante las primeras horas del domingo 15 de febrero. Ambos son investigados por el delito de lesiones calificadas con alevosía y ventaja. No obstante, versiones señalan que al menos tres sujetos habrían participado en el ataque.

En redes sociales circula un video del momento de la presunta agresión: En este se observa a varios sujetos peleando en la vía pública mientras Ulises (la víctima) permanece tendido en el suelo, aparentemente inconsciente. En el material audiovisual se escucha a personas gritar "¡Lo mataron, lo mataron!", ante la falta de reacción del hombre tras recibir múltiples golpes. Los hechos ocurrieron mientras sonaba la música del festejo y frente a decenas de personas.

Tras la riña se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, quienes atendieron a la víctima. En ese momento, no se reportaron detenidos.

La Fiscalía reiteró que las indagatorias continúan con apego a derecho y respeto al debido proceso, a fin de garantizar el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley contra quienes resulten responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui