Abusó de una menor de edad dentro de casa al norte de Sonora; ya está detenido y vinculado

Agua Prieta, Sonora.- Autoridades de Sonora revelaron este miércoles que, con respecto a un caso penal que se desarrolla en el municipio de Agua Prieta, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de un sujeto identificado como Pablo César 'N', quien es señalado como probable responsable de atentar contra la integridad de una persona menor de edad. La acusación que enfrenta el individuo se refiere al delito de abuso agravado.

El desarrollo de esta etapa judicial tuvo lugar durante una audiencia efectuada el pasado 10 de febrero de 2026. En dicha instancia, la Fiscalía de Sonora expuso ante el tribunal las pruebas reunidas en la fase de investigación inicial. Estos elementos fueron considerados suficientes por el juzgador para establecer la presunta participación del hombre en los hechos imputados. Según consta en el expediente, las agresiones ocurrieron a finales de octubre de 2024.

El acusado habría realizado actos de índole sexual sin el consentimiento de la víctima, en un domicilio ubicado en la colonia Ladrillera. Como medida cautelar, la autoridad competente determinó imponer prisión preventiva justificada al detenido. Esta resolución responde a la necesidad de proteger a la víctima de cualquier riesgo, así como asegurar que el señalado no evada la acción de la justicia mientras transcurre el procedimiento legal correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso firme con la protección de niñas, niños y adolescentes, garantizando investigaciones con perspectiva de infancia, enfoque de derechos humanos y estricto apego a los principios de legalidad y debido proceso", se lee en el comunicado.

Agua Prieta, Sonora, 18 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Pablo César… pic.twitter.com/7wIsVWkU4l — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora