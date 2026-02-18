Actitud sospechosa lo delató: Detienen a adulto mayor con droga y efectivo al norte de Sonora

Sonoyta, Sonora.- Durante las labores de vigilancia y patrullaje que se mantienen constantes en el norte del país, elementos de seguridad estatales y federales realizaron una acción en el municipio de Sonoyta, Sonora. Como resultado de este despliegue, se confirmó la aprehensión de un hombre llamado Liborio 'N', de 60 años de edad, además de la incautación de diversas evidencias, entre ellas dinero en efectivo y narcóticos.

La hecho tuvo lugar sobre el bulevar Benemérito de las Américas, de la colonia Centro. En este punto, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), realizaban recorridos para garantizar la tranquilidad de la zona. Fue durante este trayecto cuando los agentes observaron a un sujeto, identificado posteriormente, quien manifestó ser jornalero de oficio.

El hombre se hallaba sentado en la parte trasera de una camioneta tipo pick up. Al notar la cercanía de las patrullas, mostró una actitud evasiva, lo cual motivó un acercamiento para verificar la situación. Al inspeccionar el entorno cercano al sospechoso, las autoridades descubrieron una cobija de color café depositada a un lado. Al revisarla, encontraron en su interior 16 envoltorios que contenían hierba verde con las características de la marihuana.

Sumado al hallazgo de la sustancia, se procedió a asegurar el automóvil, una Ford Ranger modelo 1996. De igual manera, se contabilizó dinero en posesión del implicado, sumando un total de 15 mil 935 pesos mexicanos y 33 dólares estadounidenses. Tras finalizar el procedimiento en el sitio, tanto Liborio 'N' como el vehículo, el dinero y la droga fueron entregados al Ministerio Público del Fuero Común para determinar su situación legal.

Sonoyta, 18 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró la detención de un sujeto, así como el aseguramiento de un vehículo y droga…

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso institucional de fortalecer la coordinación interinstitucional para la prevención y persecución de los delitos contra la salud, en beneficio de la seguridad y el orden público en la entidad", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora