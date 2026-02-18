Arrestan a excandidata a alcaldesa del PRD en Morelos; la vinculan con grupos criminales

Totolapan, Morelos.- Las autoridades de Morelos comunicaron la captura de Marlen 'N', quien en el pasado contendió como candidata a una regiduría en el municipio de Totolapan, con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). La confirmación provino de Miguel Ángel Urrutia, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien detalló que la aprehensión se logró gracias a una labor de análisis y despliegue realizada por fuerzas federales y estatales durante la madrugada de este miércoles 18 de febrero.

En el encuentro con los medios de comunicación, el funcionario explicó que, al momento de la acción, la mujer se encontraba en posesión de diversas dosis de sustancias ilícitas. Además, los agentes hallaron una tabla de madera, objeto que frecuentemente utilizan los grupos criminales para infligir castigos físicos y tortura. Junto a la excandidata, también se aseguró a un menor de edad. Sobre Marlen 'N' existe una investigación en curso por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

Urrutia aprovechó la oportunidad para contextualizar la situación de violencia que atraviesa la región. Hizo referencia a un caso reciente que circuló en redes sociales, el cual ilustra el grado de libertad con el que actuaban los criminales en esa zona. Relató que una persona fue secuestrada en Totolapan; posteriormente, su cuerpo sin vida fue abandonado en los límites con Tlalnepantla, mientras que el vehículo involucrado en los hechos terminó calcinado en las cercanías de Tlayacapan. "Ese es el nivel de impunidad que se tenía", señaló el secretario.

El funcionario indicó que se tienen identificados movimientos de grupos delictivos que se desplazan desde Totolapan y Atlatlahucan, los cuales actualmente generan inestabilidad en Yecapixtla, tras haber operado tiempo atrás en Cuautla. Según los datos de inteligencia presentados, la mujer detenida formaba parte de la organización conocida como La Empresa, una célula ligada al Cártel del Pacífico que recientemente modificó su identidad para autodenominarse Pueblo Unido.

Detienen a Marlen “N”, ex candidata a presidenta municipal de #Totolapan

Fue asegurada por la SSP, con un menor de edad (presuntamente su hijo), con droga y tablas para tortura, vinculada con el grupo delictivo “la empresa”.#morelos #JunglaPolítica #LaJungla pic.twitter.com/UBbGEv8ccw — Jungla Politica (@Jungla_Politica) February 18, 2026

Las labores para concretar esta captura respondieron también a amenazas vertidas en redes sociales contra servidores públicos, quienes fueron advertidos para no realizar acciones policiales en la zona. Urrutia enfatizó que la respuesta del Estado fue mantener el trabajo conjunto y discreto para neutralizar a estos generadores de violencia.

Por otro lado, registros señalan que Marlen 'N' ya había protagonizado incidentes de confrontación; se reporta que, en julio de 2025, lideró a un grupo de pobladores para impedir la captura de Júpiter Araujo, alias 'El Apá', identificado como presunto líder del CJNG en la región oriente de Morelos.

Marlen Burgos, excandidata del PRI y PRD a la presidencia municipal de #Totolapan, #Morelos en 2021 fue identificada como la organizadora de las manifestaciones y bloqueos que impidieron un operativo de fuerzas federales y estatales en contra del grupo delictivo La Empresa pic.twitter.com/0zWj1yUpOZ — Dominio Público (@DominioPblico3) July 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui