Arrestan a miembro de banda criminal en Estación Corral; llevaba droga, auto robado y pistola

Ciudad Obregón, Sonora.- En el municipio de Cajeme, las fuerzas del orden efectuaron una movilización que resultó en la captura de un hombre identificado como Jesús Dolores 'N', de 33 años de edad. Los hechos tuvieron lugar en la comunidad de Estación Corral, sobre la calle Onofre García Estrada. El despliegue fue hecho por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En el lugar detectaron al sujeto en posesión de diversos objetos ilícitos, por lo que procedieron a su aseguramiento para ponerlo bajo custodia de la autoridad competente. El ahora detenido tripulaba un vehículo Kia Sportage, modelo 2022. Al verificar los números de identificación del transporte en las bases de datos internacionales, los agentes confirmaron que dicho automóvil mantenía un reporte de robo vigente emitido en el estado de California, Estados Unidos.

Esta situación propició una revisión tanto de la persona como del interior de la unidad para descartar otros riesgos. Como resultado de la inspección, se localizaron múltiples objetos que fueron confiscados como evidencia para la integración de la carpeta de investigación. Entre los artículos recuperados destaca un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros de la marca Smith & Wesson, la cual contaba con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles.

De igual forma, se hallaron 27 envoltorios plásticos que contenían una sustancia con las características físicas de la metanfetamina o crystal. A la lista de lo incautado se suma un equipo de radiocomunicación portátil marca Baofeng, así como dinero en efectivo. Al consultar el historial del individuo en los registros estatales, se encontró que cuenta con antecedentes penales por el delito de daños, mismos que datan del año 2012.

Asimismo, los datos recabados mediante labores de inteligencia señalan que podría existir una relación entre esta persona y una organización criminal con presencia en la zona. Sin embargo, será responsabilidad del Ministerio Público del Fuero Común analizar las pruebas presentadas y definir la situación jurídica del imputado en los tiempos que marca la ley. La Fiscalía de Sonora señaló que con este resultado mantiene sus labores de vigilancia y aplicación de la justicia.

