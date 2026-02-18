Asesinato de Carlos Manzo: Sheinbaum reacciona a denuncia de Grecia Quiroz contra funcionarios de Morena

Ciudad de México.- Este miércoles 18 de febrero, desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la nueva denuncia de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, contra tres personajes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos.

La funcionaria pidió a la autoridad ministerial de Michoacán no descartar una posible línea política en el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, ya que este mismo habría declarado en vida que, si algo le sucedía ellos podrían ser responsables. La jefa del Ejecutivo Federal fue cuestionada por la prensa nacional respecto a los señalamientos, a lo que declaró que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) es la que debe investigar.

uD83DuDCF2Sobre la denuncia de la Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, contra tres morenistas por el caso Carlos Manso,

Sheinbaum dijo que corresponde a la Fiscalía estatal determinar responsabilidades. Señaló que, hasta ahora, las investigaciones apuntan a delincuencia organizada. pic.twitter.com/JaryxzAwH9 — Notigram (@Notigram) February 18, 2026

Al poner una denuncia, pues la Fiscalía tiene que determinar. Y vamos a esperar al final de las investigaciones que se están haciendo. Hasta ahora, todo indica que fue un asunto de delincuencia organizada, pero que se hagan las investigaciones y que se deslinden todas las responsabilidades", mencionó la doctora.

La presidenta reiteró que la instancia encargada del caso es la FGE de Michoacán, y subrayó que deben agotarse todas las líneas de investigación conforme avancen las indagatorias.

Sheinbaum explicó que, hasta el momento, la información disponible apunta a que el homicidio de Carlos Manzo estaría vinculado con temas de delincuencia organizada. Sin embargo, enfatizó que será la Fiscalía estatal quien determine con base en las pruebas y diligencias ministeriales: "Eso lo tiene que determinar la Fiscalía del Estado de Michoacán. Hasta ahora lo que se sabe es que estuvo vinculado a temas de delincuencia organizada, pero tiene que terminar todas las detenciones que se tienen que hacer".

Llamado a no politizar el caso

Ante los señalamientos realizados por Grecia Quiroz, Sheinbaum pidió que el proceso no se convierta en un debate político: "No hacer de esto un tema político, de debate político, sino de justicia, que se haga justicia la muerte de Carlos Manzo".

La presidenta recordó que, hasta ahora, ya se han reportado varios criminales detenidos relacionados con el crimen: "incluso personas que lamentablemente estaban cerca".

Fuente: Tribuna del Yaqui