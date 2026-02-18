Capturan en CDMX a segundo implicado en asesinato de familia hallada calcinada en Michoacán

Ciudad de México.- Las fuerzas del orden lograron la detención de Dilan Kaled 'N' en la Ciudad de México, señalado por su probable implicación en la muerte de una familia dedicada a la interpretación de Lengua de Señas Mexicana. Los hechos violentos se registraron el pasado 15 de enero en Michoacán y generaron una movilización por parte de las corporaciones de seguridad para dar con los responsables del crimen.

El operativo para ubicar al sospechoso se desarrolló en la colonia Doctores, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc. Dicha acción fue posible gracias al intercambio de datos y labores de inteligencia entre la Subsecretaría de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Al momento de su captura, se ejecutó una orden de aprehensión por los cargos de secuestro exprés agravado y homicidio en perjuicio de Anayeli 'N', Víctor Manuel 'N' y su hija Megan 'N', de 12 años de edad. Posterior a su aseguramiento, Dilan Kaled 'N' fue presentado ante la autoridad judicial competente, instancia que tendrá la responsabilidad de evaluar las pruebas sobre el caso y dictaminar su estatus legal.

Por distraerme con la Cherokee y el empujón, no había visto que una familia fue calcinada en Zinapécuaro, Michoacán, eran intérpretes de Lengua de Señas y habían desaparecido el 14 de ene, sus cuerpos fueron hallados el 17 en Ucareo. Qué HORROR

¿Y el Plan Michoacán del Bienestar? pic.twitter.com/8mK5aXDNod — Impudor Político (@ImpudorPolitico) January 24, 2026

Con este arresto, ya son dos los sujetos arrestados por su presunta relación con el triple homicidio. El primero en ser capturado fue Alfredo 'N', localizado el pasado mes de enero en Morelos, hacia donde se había desplazado con la intención de evadir la acción de la justicia tras cometerse el ilícito. Alfredo 'N' guarda un vínculo de parentesco con los fallecidos, identificado presuntamente como primo de una de las víctimas.

Actualmente, este primer detenido ya se encuentra vinculado a proceso mientras avanzan las diligencias complementarias. La cronología del caso indica que el 14 de enero fue la última vez que se vio con vida a la pareja y a la niña en el fraccionamiento Ex Hacienda La Huerta, situado en la ciudad de Morelia, Michoacán. Tras perder comunicación total con ellos, sus familiares denunciaron su ausencia ante la Fiscalía del Estado.

Autoridades detuvieron en la #CDMX a Dilan Kaled “N”, segundo implicado en el secuestro y asesinato de una familia de intérpretes de lengua de señas cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en Michoacán. El detenido, se suma a Alfredo “N” como presunto responsable del crimen. pic.twitter.com/63kVUybNlX — Mediartis (@mediartis_x) February 18, 2026

Días más tarde, el hallazgo de tres cuerpos sobre la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro, confirmó que se trata de ellos. Los reportes forenses indicaron que los restos presentaban impactos de proyectil de arma de fuego y signos de calcinamiento, lo que dio inicio a la carpeta de investigación que hoy arroja estos resultados.

Fuente: Tribuna del Yaqui