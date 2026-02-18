Caso doña Carlota: Invasor de casa pide perdón y recibe sentencia de prisión en Edomex

Toluca, Estado de México.- La firma jurídica Rubio Suárez comunicó la resolución dictada por las autoridades competentes, la cual establece una pena de seis años de prisión para Víctor Eladio Torres Ortiz. Esta sentencia surge después de que el procesado admitiera su plena responsabilidad en el delito de despojo cometido en perjuicio de tres personas, entre ellos la señora María Carlota 'N', conocida como doña Carlota.

Los hechos que dieron origen a este proceso legal tuvieron lugar el 27 de marzo de 2025, en el municipio de Chalco, Estado de México. En aquella fecha, Torres Ortiz, en compañía de otros individuos, ejecutó acciones destinadas a la ocupación ilegal de una vivienda, afectando directamente a Mariana Santana Alfaro, María Carlota 'N' y Eduardo Santana Alfaro. Como resultado de aceptar su culpabilidad mediante un procedimiento abreviado, la autoridad judicial fijó la condena mencionada y el pago de la reparación del daño.

Como parte de este acuerdo reparatorio, este 18 de febrero se hizo pública una carta de disculpa redactada por el sentenciado. En dicho texto, Víctor Eladio se dirige a Mariana Santana con el fin de ofrecer una satisfacción moral y asegurar que no volverá a incurrir en conductas de esta naturaleza. En la misiva se lee:

Reconozco expresamente haber intervenido, junto con otras personas, en la ocupación indebida del inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Exhacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco, Estado de México, en fecha 27 de marzo de 2025, afectando con ello los derechos de posesión y propiedad de Mariana Santana Alfaro".

El comunicado emitido por los abogados Miguel Ángel López Suárez, Arturo Santana Alfaro y Olivia Rubio Rodríguez destaca que este fallo es producto del trabajo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Poder Judicial de la entidad.

uD83DuDEA8 Sentencian por despojo a 6 años de prisión a Víctor ‘N’, en agravio de Doña Carlota.



Ella sigue en prisión por disparar y asesinar a dos de los presuntos invasores de su vivienda en Chalco, en abril del año pasado. pic.twitter.com/ACZ8VfXzBm — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) February 18, 2026

El asesinato de los invasores

Es necesario remitirse a los antecedentes del caso para comprender la complejidad del asunto. Durante el intento de invasión en marzo de 2025, se produjo un enfrentamiento en el que doña Carlota utilizó un arma de fuego para repeler a quienes ingresaron al domicilio. Este suceso ocasionó el fallecimiento de dos hombres, identificados como Esaú, de 51 años, y Justin, de 19 años. Debido a estos decesos, las autoridades detuvieron en un primer momento a los propietarios del inmueble, quienes enfrentaron un proceso penal.

En aquel entonces, se dictaminó prisión domiciliaria para doña Carlota debido a su avanzada edad. No obstante, las pesquisas continuaron y, para el 4 de abril de 2025, la Fiscalía estatal corroboró que la legítima propietaria del terreno era Mariana, hija de doña Carlota. Meses después, el 28 de mayo, se reportó la captura de Víctor Eladio y de Lourdes Yohana 'N', ambos señalados por su participación en el despojo del inmueble.

Las indagatorias de las autoridades apuntan a que estos individuos forman parte de una banda conocida como Sindicato 22 de Octubre, la cual ha sido vinculada con diversas actividades ilícitas que atentan contra el patrimonio en el Estado de México.

uD83DuDEA8#AlertaADN



Detuvieron a Lourdes Yohana "N" y cumplimentaron otra orden contra Víctor Heladio "N", recluido en el Penal de Chalco, por invadir la vivienda de Carlota "N"; ambos serían presuntos integrantes de una organización social llamada "Sindicato 22 de Octubre" pic.twitter.com/a6ih7f972D — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui