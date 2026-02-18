De la fiesta a la tragedia: Discusión y pelea entre hermanos deja un fallecido en Yucatán

Mérida, Yucatán.- Una reunión entre familiares, celebrada en la zona oriente del puerto de Chicxulub, Yucatán, terminó en tragedia, con el asesinato de una persona durante la madrugada de este miércoles 18 de febrero. El suceso, que tuvo lugar al interior de un domicilio situado sobre las calles 19, entre 14 y 16, involucró a dos hermanos que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas después de la celebración del carnaval anual.

Según los datos recabados mediante testimonios en el lugar, la convivencia se tornó hostil tras una fuerte discusión verbal que escaló rápidamente hacia la violencia física. Durante la disputa, uno de los hombres agredió a golpes a su consanguíneo. Uno de ellos empujó a su hermano, quien al caer, se golpeó la cabeza con fuerza, por lo que perdió la vida de manera instantánea. Al ver lo ocurrido, el responsable se dio a la fuga.

Tras recibir el aviso mediante el número de emergencias 911, autoridades acudieron al sitio. El perímetro fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), para proteger la escena del crimen. Posteriormente, personal experto de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias necesarias, recolección de evidencias y el traslado del cuerpo para los análisis forenses.

Asimismo, se desplegó un dispositivo de búsqueda en los alrededores del sector. En estas acciones participaron policías municipales bajo las órdenes del director Omar Herrera, conocido por el alias de 'Júpiter', quienes localizaron y detuvieron al presunto agresor poco tiempo después de los hechos. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales y ya se encuentra bajo custodia de la FGE para definir su situación legal.

El lugar donde sucedió en enfrentamiento y homicidio

El cargo que se le imputa es homicidio en razón de parentesco. Las investigaciones en curso sugieren que el asesinato fue producto de problemas personales que se intensificaron debido al estado de embriaguez de los involucrados aquella madrugada.

Fuente: Tribuna del Yaqui