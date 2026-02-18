Dictan 62 años de prisión contra 'El Nariz', cabecilla de La Familia Michoacana en Edomex

Toluca, Estado de México.- Un juez del Poder Judicial del Estado de México dictó una sentencia de 62 años de prisión en contra de José Enrique Jiménez Mendoza, alias 'El Nariz'. La autoridad judicial determinó su responsabilidad penal en el homicidio de tres hombres, suceso registrado en el municipio de Tenango del Valle. Esta resolución surge tras el análisis de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales acreditaron la participación directa del acusado en la agresión armada.

Los acontecimientos que provocaron esta condena tuvieron lugar en noviembre de 2023. Según el expediente, Jiménez Mendoza, acompañado por otros tres individuos, interceptó a las víctimas mientras estas se hallaban dentro de una unidad de transporte público. En ese momento, el grupo agresor utilizó armas de fuego para atacar a los ocupantes del vehículo, provocando la muerte de tres personas. Las indagatorias establecieron que el móvil del crimen fue una disputa por el control territorial para la venta y distribución de sustancias ilícitas frente a una banda rival.

El perfil criminal de José Enrique Jiménez Mendoza cobró relevancia dentro de la estructura de la Familia Michoacana tras la captura de otros cabecillas. Después de que las fuerzas de seguridad detuvieran a los sujetos identificados como 'Pecha' y 'El Gordo Mata', se produjo un reajuste en la jerarquía de la organización criminal. Fue entonces cuando 'El Nariz' asumió el mando de las actividades ilegales en la zona del Valle de Toluca. Su liderazgo se mantuvo hasta el 24 de octubre de 2024, fecha en la que fue capturado mediante un despliegue conjunto entre la Fiscalía estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Antes de su aprehensión, las autoridades catalogaban a Jiménez Mendoza como un objetivo prioritario. Se le identificaba como integrante de una célula dedicada a la extorsión de comerciantes y empresarios en municipios como San Mateo Atenco, San Antonio la Isla, Metepec y la capital mexiquense. Las investigaciones apuntan a que este individuo respondía órdenes directas de Ubaldo 'N', alias 'El H1' o 'Flaco', quien es hermano de los máximos líderes de dicho cártel. Asimismo, se detectaron vínculos con la célula conocida como Alfa, la cual mantiene presencia en la Ciudad de México.

El modo de actuar de este grupo se caracterizaba por la intimidación directa. Los integrantes de la banda acudían a bares, restaurantes y centros de entretenimiento para exigir a los dueños el pago de cuotas semanales a cambio de permitirles trabajar. Aquellos propietarios que se negaban a cumplir con las exigencias sufrían represalias violentas, tales como ataques con armas de fuego o el uso de explosivos caseros para dañar las fachadas e instalaciones de sus negocios.

Además de la sentencia por homicidio y las actividades de extorsión, Jiménez Mendoza enfrenta otros procesos legales. Se le investiga por su probable participación en delitos de desaparición de personas y agresiones contra miembros de grupos contrarios. Actualmente, el sentenciado se encuentra vinculado a proceso por un caso distinto de secuestro con resultado de muerte, ocurrido en septiembre de 2024 en San Antonio la Isla, expediente que se mantiene en etapa de investigación complementaria.

