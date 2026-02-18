FGJE de Sonora no ha recibido solicitud formal en caso de Nancy Guthrie, mujer desaparecida en Arizona

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 18 de febrero de 2026 trascendió que un equipo del FBI habría solicitado colaboración a autoridades mexicanas para obtener información sobre la escritora Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona el pasado 1 de febrero, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que no hay una petición formal de apoyo.

Cabe señalar que el colectivo Madres Buscadoras de Sonora solicitó apoyo ciudadano para difundir la ficha de búsqueda, esto mientras las autoridades estadounidenses analizarían la posibilidad de que la mujer haya sido trasladada a México, pero esto último no está confirmado.

Nancy Guthrie, edad 84 años, estatura 5'4 pies (1.60 m aproximadamente), peso 150 libras.

Desaparecida en Tucson, Arizona desde el pasado 1 de febrero de 2026.

Es madre de la presentadora de Estados Unidos Savannah Guthrie, muy querida por los televidentes. La familia está muy… pic.twitter.com/5EVdAMZadK — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) February 19, 2026

Ante esto la FGJES señaló: "En relación con publicaciones en las que se señala que el FBI habría solicitado apoyo a autoridades mexicanas para la búsqueda de Nancy Guthrie, así como versiones sobre una posible presencia en México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informa:

Hasta este momento, esta institución no ha recibido solicitud formal de colaboración, asistencia o intercambio de información por parte de autoridades estadounidenses ni de instancias federales mexicanas en relación con dicho caso.



La FGJES reitera que, en caso de recibirse una petición oficial a través de los canales institucionales correspondientes, se atenderá con plena disposición y en el marco de sus atribuciones legales y los mecanismos de cooperación vigentes. Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada por medios oficiales".

Caso Nancy Guthrie

Nancy Guthrie, de 84 años, es madre de la periodista Savannah Guthrie y desapareció desde el 1 de febrero en Tucson. Según autoridades de Estados Unidos, restos de su sangre fueron encontrados en el porche delantero de su casa. Se han enviado supuestas notas de rescate exigiendo pagos, pero hasta el momento nada se sabe de Nancy.

