FGJES informa captura de asesino de Laura Elena en Ciudad Obregón; abandonó su cuerpo 'encobijado'

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles que un hombre llamado Gustavo Eduardo 'N', de 27 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso, señalado como el probable responsable de privar de la vida a una mujer en Ciudad Obregón. Los cargos que enfrenta el detenido corresponden al delito de homicidio calificado, según lo expuesto ante la autoridad judicial.

De acuerdo con la información contenida en la carpeta de investigación, los sucesos tuvieron lugar el pasado 27 de enero en la zona poniente de la ciudad. Los datos recabados señalan que el imputado llegó a una vivienda situada en el fraccionamiento Urbi Villa del Real acompañado por un segundo sujeto. Una vez en el sitio, ambos habrían sorprendido a la víctima, de nombre Laura Elena 'N', quien también tenía 27 años de edad.

Aprovechando que la superaban en número y fuerza, lograron someterla impidiendo cualquier intento de defensa por su parte. El reporte forense indicó que la causa del fallecimiento fue asfixia por estrangulamiento, utilizando para ello una cuerda de nylon. Posterior al ataque, los agresores trasladaron y abandonaron el cuerpo de la mujer en una locación distinta, localizada en la colonia Morelos, de Ciudad Obregón.

Vinculan a proceso a hombre por homicidio de mujer en Cajeme: FGJES



Cajeme, Sonora, 18 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la formulación de imputación, vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva justificada… pic.twitter.com/8JIUlqaijc — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 18, 2026

El hallazgo del cuerpo envuelto en una cobija sobre la vía pública, sumado a los indicios recabados por los agentes investigadores en el lugar, permitió integrar el expediente para presentar el caso ante el tribunal correspondiente. Tras analizar las evidencias expuestas por el Ministerio Público, el juez determinó procedente iniciar el juicio en contra de Gustavo Eduardo 'N' y le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.

De esta forma, el acusado permanecerá recluido durante el tiempo que dure la etapa de investigación complementaria. Por su parte, la Fiscalía de Sonora señaló que con estas acciones "reitera su compromiso de investigar con rigor técnico y perspectiva de género los delitos que atentan contra la vida de las mujeres, garantizando el acceso a la justicia y el combate a la impunidad".

El cuerpo de la mujer fue abandonado en la vía pública

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora