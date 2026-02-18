FOTOS: Choca vehículo deportivo en colonia Sochiloa de Ciudad Obregón; hay tres personas lesionadas, una es menor

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este miércoles 18 de febrero de 2026 se registró un aparatoso accidente vial en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, después de que un vehículo Nissan Tiida y un Chevrolet Camaro chocaran, dejando tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

Los hechos ocurrieron a las 09:00 horas de hoy en el cruce del bulevar Ramírez y la calle Ramón Guzmán en la colonia Sochiloa, al sur de la ciudad, donde participaron un vehículo Nissan Tiida, color gris y modelo atrasado, así como un automóvil deportivo Chevrolet Camaro, también gris y de modelo reciente.

Choca vehículo deportivo en colonia Sochiloa de Ciudad Obregón; hay tres personas lesionadas, una es menor

Tras el impacto, el sedán Nissan quedó arriba del camellón central con severas abolladuras en gran parte de su carrocería, mientras que el Camaro terminó con el frente completamente destrozado. En el encontronazo resultaron lesionados un hombre, una mujer y un menor de edad. El varón conducía el Camaro, en tanto que la fémina y el infante viajaban en el Tiida. Paramédicos de Cruz Roja de Ciudad Obregón acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los afectados.

Aunque no se informó de manera oficial sobre su estado de salud, en el lugar trascendió que presentaron golpes contusos en distintas partes del cuerpo que no ponen en riesgo su vida. De acuerdo con testigos, el Nissan circulaba de norte a sur por la calle Ramón Guzmán y, al llegar al cruce con el bulevar Ramírez, la conductora presuntamente no realizó el alto correspondiente.

Choca vehículo deportivo en colonia Sochiloa de Ciudad Obregón; hay tres personas lesionadas, una es menor

Esto habría provocado que el Camaro, que transitaba de oriente a poniente y presuntamente a exceso de velocidad, lo impactara en el costado izquierdo. Tras la colisión, el Tiida fue proyectado varios metros hasta quedar sobre el camellón, donde su trayectoria fue detenida por un árbol.

Elementos de la Policía Municipal y Tránsito de Cajeme acudieron al lugar para tomar nota de lo ocurrido y elaborar el informe correspondiente a fin de deslindar responsabilidades. Una vez más, las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y evitar distracciones cuando se esté al volante, así como no conducir si se ha injerido algún tipo de sustancia.

Choca vehículo deportivo en colonia Sochiloa de Ciudad Obregón; hay tres personas lesionadas, una es menor

Fuente: Tribuna del Yaqui