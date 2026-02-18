Harfuch confirma golpe al narco en Oaxaca: Interceptan aeronave con más de media tonelada de cocaína

Ciudad de México.- Este miércoles 18 de febrero de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó un nuevo golpe al crimen organizado en México: Autoridades federales detectaron y aseguraron una aeronave clandestina en el estado de Oaxaca, la cual transportaba una gran carga de narcóticos.

Según lo expuesto por el secretario Federal mediante sus canales oficiales, el operativo derivó en el aseguramiento de 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada. Esto "se traduce en millones de dosis de droga que iban a ser comercializadas en las calles", declaró García Harfuch.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Harfuch informa decomiso de cocaína en Oaxaca. Foto: Twitter @OHarfuch

En este mismo texto, el titular de la SSPC explicó que este resultado fue producto de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Fuerza Aérea, en coordinación con la Guardia Nacional.

Respecto a cómo ocurrieron los hechos, apuntó que la aeronave fue identificada como clandestina y localizada en territorio de Oaxaca; en el punto donde descendió, las autoridades aseguraron los paquetes con cocaína.

Finalmente, el secretario de Seguridad Federal compartió imágenes de la avioneta y de los bloques de droga incautados. Precisó que el cargamento supera la media tonelada de peso, lo que representa un golpe significativo a las estructuras delictivas dedicadas al trasiego de estupefacientes.

A la fecha de publicación de esta nota, el Gobierno Federal no ha detallado si hubo personas detenidas en esta acción ni el punto exacto donde se realizó el aseguramiento, aunque se confirmó que el hecho ocurrió en el estado de Oaxaca.

Decomisos recientes en el país

El aseguramiento ocurre días después de otro operativo relevante informado por la Secretaría de Marina (Semar). En esa acción, realizada al oeste de la Isla Clarión, a aproximadamente 700 kilómetros del México continental y fuera de la Zona Económica Exclusiva, se logró el que fue calificado como el mayor decomiso de cocaína en lo que va de 2026.

En ese caso, se interceptó una embarcación que transportaba 188 bultos grandes de cocaína, con un cargamento estimado en varias toneladas. Cinco personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que inició la carpeta de investigación correspondiente.

La operación marítima se llevó a cabo con unidades de la Armada de México, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South), como parte de la cooperación bilateral para combatir actividades ilícitas.

Fuente: Tribuna del Yaqui