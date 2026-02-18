Nunca estuvo en peligro: Hallan a Brithany, menor de 15 años desaparecida al norte de Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- Las autoridades de Sonora confirmaron este miércoles la desactivación del reporte de búsqueda relacionado con Brithany Cano Avendaño. La joven de 15 años de edad fue localizada sana y salva, lo que permitió cerrar el caso abierto desde el pasado lunes 16 de febrero y poner fin a la incertidumbre de sus familiares. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron as gestiones necesarias para garantizar su retorno seguro.

La adolescente había sido vista por última vez el día 13 de febrero en la ciudad de San Luis Río Colorado. Debido a que se desconocía su ubicación, las autoridades decidieron poner en marcha la Alerta Amber Sonora. Según los datos ofrecidos, la menor se encontraba en la colonia Parque Industrial cuando fue vista por última vez. Al no tener noticias sobre ella, se temía que su integridad física pudiera estar en riesgo o ser víctima de algún delito.

Según los datos recabados tras la denuncia de su madre, la ausencia de Brithany fue voluntaria. Después de asistir a la escuela, decidió viajar junto a otro menor de edad hacia la ciudad de Mexicali, en Baja California. Ante este escenario, el personal de la Fiscalía de Sonora centró sus esfuerzos en establecer contacto con ella mediante el uso de redes sociales. Los agentes lograron entablar comunicación directa a través de mensajes de voz en la aplicación Instagram.

Gracias al diálogo constante y la labor de convencimiento por parte del equipo investigador, la joven accedió a regresar por sus propios medios a San Luis Río Colorado. Tras esto, la joven fue ubicada en la colonia Comercial, donde se corroboró su integridad física y se descartó que hubiera sido víctima de algún ilícito durante los días que permaneció fuera de su hogar. Actualmente, ya se encuentra reunida con su familia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora extendió su agradecimiento a la ciudadanía por el apoyo brindado al compartir la ficha de búsqueda. Asimismo, la dependencia señaló que con este resultado "reafirma su compromiso con la activación inmediata de protocolos de búsqueda y la protección de niñas, niños y adolescentes".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora