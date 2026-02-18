¿Qué pasó en Circuito Interior HOY? Fuerte accidente en la Miguel Hidalgo deja un hombre muerto

Ciudad de México.- La madrugada de este miércoles 18 de febrero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo en Circuito Interior José Vasconcelos, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular que dejó como saldo a un hombre sin vida y provocó afectaciones a la circulación en esa zona.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este 18 de febrero de 2026, alrededor de 05:00 horas, tiempo local, en el cruce de Circuito Interior y Juan de la Barrera, en la colonia San Miguel Chapultepec. En ese punto fue localizado un automóvil con placas del Estado de México (Edomex) severamente dañado y recargado sobre el barandal del lado derecho de la vialidad.

Accidente en la Miguel Hidalgo deja un muerto. Foto: Facebook

Las primeras diligencias en el lugar indican que el impacto principal habría ocurrido unos metros antes de donde quedó la unidad, por lo que las autoridades analizan la posibilidad de que, tras el choque, el automóotor se desplazara en reversa hasta detenerse. El costado del conductor presentó los mayores daños: el parabrisas terminó estrellado y la llanta delantera izquierda salió proyectada, quedando a unos 50 metros de distancia.

En el sitio también fue hallada una piedra de gran tamaño, así como un boquete en la zona, situación que abrió otra línea de investigación para determinar si el objeto cayó accidentalmente, fue desplazado por el propio vehículo o si pudo haber intervenido un tercero. Sin embargo, los primeros datos señalan que la víctima, un hombre de entre 40 y 45 años de edad, no presentaba lesiones visibles relacionadas con la piedra.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que acudieron al llamado confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales. Ante la ausencia de heridas evidentes de gravedad, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) inició con las diligencias para establecer si el fallecimiento pudo derivar de una causa médica, como un posible infarto, que habría provocado la pérdida de control del automóvil.

Elementos de la policía capitalina acordonaron el área mientras personal forense realizaba el levantamiento del cuerpo y recababa indicios para la carpeta de investigación correspondiente. Al mismo tiempo, agentes de tránsito implementaron un operativo de abanderamiento en uno de los carriles con dirección al sur, lo que generó congestionamiento vehicular durante varias horas en una de las principales arterias de la CDMX.

Las autoridades continúan con el análisis de cámaras de videovigilancia y peritajes técnicos para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

