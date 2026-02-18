¿Qué pasó en Cuautitlán Izcalli? Esto se sabe de las balaceras que dejaron 5 muertos

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- La violencia se desató en el municipio de Cuautitlán Izcalli la noche de este martes 17 de febrero de 2026. Durante las últimas horas de la jornada, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex), así como personal de Servicios de Emergencia, se movilizaron luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego en al menos dos puntos distintos. Estos hechos dejaron un saldo preliminar de cinco personas muertas y dos más lesionadas.

De acuerdo con información compartida por el Gobierno de Cuautitlán Izcalli, los hechos ocurrieron la noche de este martes 17 de febrero, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en las colonias Luis Echeverría y Santa María de Guadalupe La Quebrada.

Esta madrugada, siete personas fueron atacadas a balazos en dos puntos distintos del Municipio de Cuautitlán Izcalli; tres fueron trasladadas a un hospital, entre ellas una mujer, y 4 hombres murieron al exterior de una vulcanizadora.

No hay detenidos. #Video uD83CuDFA5uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/RPisEPWapw — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 18, 2026

¿Qué pasó en Cuautitlán Izcalli? Esto se sabe de la primer agresión

El primer aviso se recibió a través de radio, lo que movilizó a policías municipales del Sector XI y a cuerpos de emergencia hacia la intersección de Avenida Morelos y Avenida Adolfo López Mateos. En ese sitio fueron localizados un hombre y una mujer con lesiones por impacto de arma de fuego. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron a ambas personas a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta la madrugada de este miércoles no se había actualizado su estado de salud.

Segunda balacera

Minutos después, autoridades atendieron un segundo reporte por detonaciones en la parte baja de la colonia Santa María de Guadalupe La Quebrada, sobre la vía Gustavo Baz, esquina con Amapola. En el lugar fueron ubicados cinco hombres con heridas de arma de fuego, presuntamente al interior o en las inmediaciones de una talachera cercana a una estación del Mexibús. Cuatro de las víctimas ya no contaban con signos vitales tras la valoración de los servicios de emergencia.

Un quinto masculino fue trasladado con vida a una unidad médica; sin embargo, falleció derivado de la gravedad de las lesiones.

En su comunicado, el Gobierno local informó que ambos ataques habrían estado dirigidos contra objetivos específicos y que, de manera preliminar, no se descarta que los hechos estén relacionados, ya que en ambos casos se habría utilizado un calibre similar, presuntamente de arma larga.

Las autoridades municipales señalaron que desde el primer momento se activaron los protocolos correspondientes y se puso a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex) toda la información e indicios recabados en ambos puntos, a fin de que la dependencia realice las diligencias ministeriales para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

El ayuntamiento indicó que mantiene coordinación permanente con instancias estatales para reforzar la seguridad en la zona y dar seguimiento a las investigaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui