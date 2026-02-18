Tragedia en Guanajuato: Expolicía pierde la vida a balazos y responsables escapan en dos vehículos

Yuriria, Guanajuato. - La noche del pasado martes 17 de febrero de 2026, los habitantes del municipio de Yuriria, en el estado de Guanajuato, vivieron nuevamente un momento de extremo terror, con mayor intensidad en la calle Justo Sierra, en Casacuarán. Se trató, aparentemente, de un expolicía municipal que fue atacado con brutalidad mientras se encontraba en el interior de un vehículo.

Los hechos fueron reportados a la línea de emergencia 911 por miembros de la comunidad alrededor de las 21:00 horas, quienes informaron sobre la presencia de un hombre lesionado. Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron que efectivamente había un individuo dentro de un vehículo Nissan gris con un choque en la parte frontal. La víctima presentaba varias heridas de bala, por lo que solicitaron apoyo de paramédicos.

De acuerdo con información extraoficial, cuando lograron llegar a la escena, los socorristas solo pudieron corroborar que, en efecto, ya no contaba con signos vitales. De tal forma, elementos de la Guardia Nacional y de la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) acordonaron de inmediato el área, e incluso implementaron un fuerte operativo para dar con los responsables del crimen.

El exagente perdió la vida

Es necesario aclarar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos ni sospechosos. No obstante, nuestro medio de comunicación estará al pendiente de cualquier avance. Por lo pronto, solo queda esperar a que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes, ya que en el lugar donde perdió la vida el expolicía, agente de Investigación Criminal, se localizaron diversos casquillos percutidos.

Con relación a los hechos, supuestos testigos aseguraron que los delincuentes que perpetraron el homicidio se trasladaban a bordo de dos vehículos, motivo por el cual se abrió una carpeta de investigación. En cuanto al cadáver, como establece el protocolo, el Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargó del traslado del cuerpo a sus instalaciones, donde se realizará la necropsia de ley y la posterior identificación.

