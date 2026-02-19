Arrestan a 'El Chino' por cruel asesinato de un gato en Hermosillo; lo torturó y lo decapitó

Hermosillo, Sonora.- Un individuo señalado como probable responsable de causar la muerte a un animal doméstico bajo circunstancias violentas fue detenido y se inició un procedimiento penal en su contra en Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), mediante la unidad encargada de la persecución de delitos de abigeato y agresiones contra animales, presentó las pruebas necesarios ante un juez de control.

Por tal motivo se impuso auto de vinculación a proceso contra José Manuel 'N', alias 'El Chino'. Este hombre, de 45 años de edad, enfrenta cargos por realizar actos de crueldad que terminaron con la vida de un gato. De acuerdo con la información expuesta por el Agente del Ministerio Público durante la audiencia de control, el suceso tuvo lugar el pasado 17 de febrero. Los hechos ocurrieron en la calle Huachineras, de la colonia Heberto Castillo.

La carpeta de investigación detalla que el imputado habría atacado a un felino de pelaje blanco con gris empleando diversas herramientas, entre ellas dos seguetas y una hoja metálica con punta y filo. Una persona que se encontraba en el lugar atestiguó las acciones y alertó a las autoridades, lo que permitió la intervención de la Policía Municipal y detener al sujeto. Para sustentar la acusación, se integró al expediente un dictamen realizado por un Médico Veterinario Zootecnista.

El análisis forense reveló que el animal sufrió golpes severos en las zonas del tórax y el abdomen. La conclusión científica determinó que la causa de la muerte fue violenta y originada por factores externos. Asimismo, el perito aclaró que, aunque el cuerpo fue decapitado, dicha mutilación se realizó cuando el felino ya no contaba con signos vitales, siendo los traumatismos corporales los causantes reales del fallecimiento.

Vinculan a proceso a hombre por maltrato animal en Hermosillo: FGJES



Hermosillo, Sonora, 19 de febrero de 2026.- La Agencia Especializada en Delitos de Abigeato y Delitos en Contra de los Animales por actos de Maltrato y/o Crueldad, de la Fiscalía General de Justicia del Estado… pic.twitter.com/JQ4h0CNpGJ — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 19, 2026

Tras analizar los datos reunidos, la autoridad judicial consideró que existen fundamentos suficientes para continuar con el juicio. Por tal motivo, el juez impuso prisión preventiva justificada a José Manuel 'N', quien deberá permanecer recluido mientras transcurre el plazo establecido para el cierre de la investigación complementaria y se define su situación jurídica. Con esta resolución, la institución busca garantizar la aplicación de la ley ante agresiones contra seres sintientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora