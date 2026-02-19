Cae líder criminal, autor de la masacre en cancha de futbol de Salamanca; suman 6 detenidos

Salamanca, Guanajuato.- Durante una conferencia de prensa realizada este 19 de febrero, Juan Mauro González Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, compartió los resultados de una reciente movilización conjunta entre distintos niveles de gobierno. En este despliegue, las fuerzas del orden consiguieron la captura de tres individuos presuntamente vinculados a los hechos violentos registrados el pasado 25 de enero, en el municipio de Salamanca.

En aquel episodio perdieron la vida 11 personas en la cancha de futbol de la comunidad de Loma de Flores, una situación generada por la disputa territorial que mantienen el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El funcionario explicó que las acciones tuvieron lugar el martes 18 de febrero en la localidad de Cerrito de las Yerbas, perteneciente al municipio de Villagrán. Entre los detenidos destaca Moisés 'N', señalado como supuesto jefe de un grupo delictivo.

El territorio donde tenía presencia abarcaba zonas como Irapuato, Celaya, Salamanca y áreas circundantes. De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, este sujeto sería el probable autor material de accionar las armas de fuego contra las víctimas en el ataque mencionado. Junto al principal sospechoso fueron asegurados Jorge Gabriel 'N' y Margarita 'N', quienes al parecer desempeñaron funciones de apoyo logístico, facilitando tanto la llegada como la huida de los agresores durante los sucesos de enero.

Al momento de su captura, se encontraron en su posesión diversas armas de fuego, sustancias ilícitas y equipamiento táctico, aunque no se desglosaron las cantidades exactas de estos elementos. Con estas nuevas aprehensiones, suman ya seis los individuos bajo custodia por su posible participación en el multihomicidio, dado que 3 días después del crimen la autoridad estatal reportó la captura de otros tres implicados.

El secretario González Martínez indicó en su declaración: "Hoy quiero anunciar que en una acción coordinada con autoridades federales y estatales, nuestras FSPE lograron la captura del presunto líder de la célula que perpetró el ataque contra civiles en Loma de Flores, Salamanca, y de dos de sus cómplices". Para lograr este resultado fue necesaria la colaboración de múltiples organismos de seguridad.

En el sitio se presentaron efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, así como la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Guanajuato. Todos los detenidos y los objetos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica conforme a derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui