Capturado en Morelos: Ricardo está acusado de rociar gasolina a su pareja y prenderle fuego

Cuernavaca, Morelos.- Las autoridades de Morelos informó este jueves la captura de Ricardo Juárez, identificado como el presunto responsable de un ataque con fuego en contra de su pareja sentimental. Los hechos se registraron en la colonia Copalito, del poblado de Ahuatepec, al norte de la capital del estado. Fernando Blumenkron Escobar, titular de la Fiscalía General, confirmó el aseguramiento del individuo, a quien se le acusa de rociar gasolina sobre la víctima para posteriormente prenderle fuego.

El fiscal aseguró que la carpeta de investigación se integra bajo los lineamientos de perspectiva de género y siguiendo el protocolo correspondiente al delito de feminicidio. Blumenkron manifestó el rechazo ante cualquier agresión hacia las mujeres y sostuvo que el objetivo primordial es garantizar que el ilícito reciba la sanción correspondiente ante los tribunales. Este caso cobra relevancia ante el marco jurídico actual en la entidad, pues desde los últimos meses de 2025, se encuentra en vigor la normativa conocida como Ley Ácida.

Esta legislación tipifica como delito autónomo las agresiones realizadas mediante ácidos, sustancias químicas o inflamables, estableciendo penas que pueden alcanzar hasta los 15 años de prisión para los responsables. Por su parte, Clarisa Gómez Manrique, titular de la Secretaría de las Mujeres, ofreció un balance estadístico sobre la situación actual. En el transcurso del presente año, la dependencia ha gestionado 136 peticiones de auxilio a través de su línea de atención.

Un dato importante aportado por la funcionaria indica que la mitad de estas solicitudes corresponden a tentativas de feminicidio. Gómez Manrique detalló que estos episodios suelen involucrar agresiones físicas y el uso de objetos punzocortantes, frecuentemente perpetrados por sujetos bajo el influjo del alcohol o estupefacientes. Desde el año pasado, las atenciones legales y psicológicas suman cerca de 900, lo que subraya la urgencia de reforzar la prevención.

Desde la perspectiva de la sociedad civil, la Comisión Independiente de Derechos Humanos presentó cifras que abarcan un periodo de 25 años, documentando un total de mil 655 muertes violentas de mujeres en el estado. Juliana Quintanilla, integrante de dicho organismo, puntualizó que en el último ciclo anual se contabilizaron 121 casos. Quintanilla hizo énfasis en la gestión de la Alerta de Violencia de Género (AVG), activa desde 2015.

La activista señaló que, pese a las directrices marcadas desde el nivel federal, a nivel local no se percibe la existencia de un plan de trabajo definido ni una estrategia que arroje indicadores comprobables para frenar este fenómeno social.

Fuente: Tribuna del Yaqui