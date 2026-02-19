Capturan a 'El Mapache' en Mazatlán; se fugó de prisión en 2019 durante el 'Culiacanazo'

Mazatlán, Sinaloa.- Durante recorridos de vigilancia implementados en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, corporaciones de seguridad lograron la localización y aseguramiento de un individuo que se mantenía prófugo de la justicia desde hace años. La Secretaría de Seguridad Pública del estado comunicó que esta persona formaba parte del grupo de reclusos que lograron escapar del Centro Penitenciario de Aguaruto durante los disturbios registrados en octubre de 2019, fecha marcada por el intento de captura de Ovidio Guzmán López.

Según la información difundida, los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de febrero en las inmediaciones de la colonia Ricardo Flores Magón. En ese sector, los uniformados detectaron una camioneta que transitaba sin las placas de circulación correspondientes, situación que motivó a los agentes a marcarle el alto. Al notar la presencia policial, el conductor adoptó una postura de evasión e intentó huir; no obstante, los elementos lograron alcanzarlo para efectuar una revisión tanto a la persona como al vehículo.

Al inspeccionar el interior de la unidad, se descubrió material bélico. El inventario de lo incautado señala la existencia de dos armas largas, un chaleco táctico equipado con placas balísticas, seis cargadores y un total de 180 cartuchos útiles. Ante estos hallazgos, se procedió a verificar la identidad del sujeto en las bases de datos de las instituciones de justicia. El análisis de la información reveló que el hombre bajo custodia es el mismo que aprovechó el llamado 'Culiacanazo' de 2019 para salir de la prisión en Culiacán.

Aunque el comunicado de la dependencia no proporciona el nombre completo, diversas fuentes periodísticas de la región lo identifican como Roberto 'N', alias 'El Mapache' o 'El Mungui', señalado como integrante del Cártel de Sinaloa. Antes de su fuga, este individuo enfrentaba procesos legales por portación de armas de fuego y posesión de municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Su historial registra una captura anterior, ocurrida también en 2019, tras un enfrentamiento con autoridades al norte de la capital sinaloense.

Para efectuar esta acción, se contó con la participación del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva. De igual manera, colaboraron en el despliegue miembros del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y personal de las fiscalías tanto estatal como federal. Tanto el detenido como el armamento y el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.

