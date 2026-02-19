Extorsionaban comerciantes en el mercado de abastos Mazatlán: Harfuch confirma 2 detenciones

Ciudad de México.- La Estrategia Nacional contra la Extorsión encabezada por el Gabinete de Seguridad derivó en un nuevo golpe a un grupo criminal en el noroeste del país. Este jueves, autoridades federales confirmaron la captura de dos presuntos generadores de violencia, integrantes de una célula delictiva que operaba en el mercado de abastos de Mazatlán, Sinaloa, donde presuntamente imponían cuotas mediante amenazas directas a comerciantes.

El anuncio fue realizado la mañana de este jueves 19 de febrero de 2026 por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que la detención se efectuó en coordinación con fuerzas federales.

En seguimiento a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Sinaloa, elementos de @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico y @FGRMexico detuvieron en Mazatlán a dos integrantes de una célula delictiva dedicada a extorsionar a comerciantes del mercado de abastos.

Detienen a dos presuntos extorsionadores en Mazatlán

De acuerdo con la información oficial presentada en las redes sociales de García Harfuch, los detenidos formaban parte de una célula dedicada específicamente a la extorsión de comerciantes del mercado de abasto de Mazatlán. El operativo para su captura se realizó en seguimiento a la estrategia federal para combatir este delito, considerado de alto impacto por su afectación directa a la actividad económica local.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), según lo explicado por el titular de Seguridad Federal.

Durante el operativo en Mazatlán fueron asegurados diversos indicios relacionados con las actividades ilícitas. Las autoridades decomisaron dinero en efectivo presuntamente producto de la extorsión, dosis de narcótico y equipos telefónicos.

Así operaba la célula delictiva

De acuerdo con lo reportado por el secretario, el grupo criminal amenazaba a sus víctimas y las obligaba a firmar pagarés y documentos falsos. Con estos mecanismos, imponían cuotas periódicas a los comerciantes. Este esquema colocaba a las víctimas en una situación de vulnerabilidad financiera y legal, además de generar un ambiente de temor en uno de los principales centros de distribución comercial de la ciudad.

Refuerzan estrategia nacional contra la extorsión

Las detenciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada para combatir este delito en distintas regiones del país. La acción en Mazatlán busca desarticular estructuras que afectan directamente a comerciantes y pequeños empresarios.

Las autoridades federales reiteraron que continuarán los operativos coordinados para ubicar y detener a integrantes de grupos dedicados a este ilícito, así como para dar seguimiento a denuncias ciudadanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui