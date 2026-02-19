Le fallaron los cálculos: Vuelca camión de reparto al ignorar límite de altura en Plaza Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este jueves 19 de febrero, un camión de reparto protagonizó un accidente de tránsito en las inmediaciones de la Plaza Obregón, situada en la zona centro de Ciudad Obregón. El suceso tuvo lugar aproximadamente a las 14:30 horas, momento en el cual se alertó a las autoridades sobre un vehículo volcado que entorpecía el paso justo en la salida hacia la carretera federal México 15.

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, el operador de la unidad intentó acceder al área de estacionamiento del complejo comercial sin considerar que las dimensiones verticales de la caja de carga superaban el límite permitido por la estructura de control. Al impactar contra la barra metálica superior que delimita el acceso, el transporte perdió estabilidad y terminó volcando sobre su costado derecho.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas por el percance, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja para realizar traslados hospitalarios. Al lugar arribaron elementos del Departamento de Bomberos para efectuar una inspección de seguridad, con el objetivo de anular riesgos relacionados con fugas de combustible o fallas en el sistema eléctrico que pudieran generar un incendio.

Asimismo, agentes de Tránsito Municipal de Cajeme se encargaron de dirigir el flujo de automóviles para reducir el congestionamiento vial provocado por el bloqueo parcial del acceso al estacionamiento. Finalmente, se solicitó el servicio de grúas para enderezar el camión y liberar por completo la entrada, permitiendo que la circulación en el sector regresara a la normalidad tras completar las maniobras de retiro y remolque.

El vehículo de carga no pudo entrar al estacionamiento de la Plaza Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui