¿Qué pasó en Tlalpan HOY? Fuerte explosión e incendio en molino deja una víctima

Ciudad de México.- La madrugada de este jueves 19 de febrero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo de emergencia en la alcaldía Tlalpan, luego de que se registrara una fuerte explosión seguida de incendio en un molino de chiles y maíz que también funcionaba como tienda de abarrotes.

Así ocurrió la explosión en Tlalpan

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves 19 de febrero de 2026, alrededor de las 04:00 horas, tiempo local, en un inmueble ubicado en la calle Cerrada Bokobá, casi esquina con Sinanché, en la colonia Pedregal de San Nicolás Primera Sección. Vecinos señalaron que primero se escuchó un fuerte estruendo y enseguida comenzó el fuego.

Explosión en Tlalpan causa pánico y moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

Uno de los testigos explicó ante medios de comunicación que al percibir el movimiento pensó que se trataba de un sismo; sin embargo, un familiar salió a la calle y confirmó que el molino estaba envuelto en llamas, por lo que desalojaron de inmediato la vivienda y dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911. Tras el reporte, al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como personal de Protección Civil de Tlalpan.

Las autoridades acordonaron la zona ante el riesgo de una segunda explosión y comenzaron las labores para sofocar el fuego. Después de varias horas de trabajo, los equipos de emergencia lograron controlar y extinguir el incendio. Posteriormente iniciaron tareas de remoción de escombros y enfriamiento del área afectada para evitar que el fuego se reavivara.

Momentos más tarde, se confirmó que el saldo preliminar fue de al menos una persona lesionada con quemaduras en gran parte del cuerpo, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. Asimismo, se reveló que el inmueble donde ocurrió la explosión presentó daños severos, igual que una vivienda contigua que terminó con afectaciones estructurales; incluso se reportó el colapso de bardas en una de las habitaciones y ruptura de cristales en casas cercanas.

Bomberos de la CDMX atendieron la explosión de un molino, al parecer por acumulación de gas, en la alcaldía Tlalpan; se reportó al menos un lesionado.

De manera preliminar, se presume que la acumulación de gas al interior del establecimiento habría provocado la explosión y el posterior incendio. No obstante, las pesquisas por el siniestro continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui