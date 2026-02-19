Quema de droga en Hermosillo: FGR destruye casi media tonelada de sustancias decomisadas

Hermosillo, Sonora.- La delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Sonora ejecutó un procedimiento de destrucción de narcóticos en Hermosillo, quemando un total de 442 kilos 662 gramos y 300 miligramos de diversas sustancias prohibidas. Esta acción forma parte del seguimiento puntual a siete carpetas de investigación abiertas por delitos contra la salud en sus diferentes modalidades.

El inventario de lo incinerado muestra que la mayor proporción correspondió a clorhidrato de cocaína, con un peso registrado de 430 kilos 433 gramos y 800 miligramos. De igual manera, se procesaron y eliminaron 12 kilos 30 gramos y 500 miligramos de marihuana, además de 198 gramos de metanfetamina y 16 unidades psicotrópicas de clonazepam. La incineración de estos elementos impide su distribución y consumo.

Los aseguramientos que permitieron realizar este evento son el resultado de la colaboración operativa entre diversas autoridades. En los trabajos de campo intervinieron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal, actuando en sintonía con las directrices del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Sonora.

Para certificar la transparencia y el apego a la legalidad durante la quema, se contó con la supervisión directa del personal del Órgano Interno de Control. Dichos funcionarios tuvieron la responsabilidad de validar que las cantidades pesadas coincidieran con los registros y atestiguar la correcta eliminación de las drogas. La FGR señaló que mantiene abiertos sus canales de contacto para recibir reportes sobre posibles hechos delictivos.

La @FGRMexico lleva a cabo evento de incineración de casi media tonelada de narcóticos en #Sonora

— Sonora (@FGR_Sonora) February 20, 2026

Para ello exhorta a la comunidad a utilizar las vías disponibles las 24 horas del día, ya sea presencialmente en el Boulevard García Morales, kilómetro 9.5, colonia La Manga, de Hermosillo, o a través de medios remotos como el correo vua.sonora@fgr.org.mx y la línea telefónica 6622-89-70-45, garantizando el anonimato de quien proporciona la información.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR