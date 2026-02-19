Riña casi termina en tragedia: Detienen a sujeto acusado de disparar contra pareja en Nogales

Nogales, Sonora.- Las autoridades de Sonora revelaron este jueves que un joven identificado como Jesús Sebastián 'N', quien cuenta con 21 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal por un caso de violencia ocurrido en la ciudad de Nogales. Durante la audiencia inicial ante un juez de control, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó los argumentos necesarios para lograr este avance en el juicio.

Como medida para asegurar su presencia durante el juicio y proteger a las víctimas, el juez determinó imponerle prisión preventiva justificada. Los cargos que enfrenta el imputado se refieren a delitos de lesiones dolosas. Según los reportes médicos, estas heridas requieren un periodo de recuperación, aunque no ponen en riesgo la vida de los afectados; sin embargo, el acto se considera agravado por haberse ejecutado con ventaja.

La carpeta de investigación establece que los acontecimientos tuvieron lugar el pasado 8 de junio. En esa fecha, se reportó una riña entre varias personas en la vía pública, justo afuera de una casa situada en la colonia Luis Donaldo Colosio. La información recabada por los agentes del Ministerio Público indica que, en medio del altercado, Jesús Sebastián 'N' presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra los presentes.

Los disparos alcanzaron a Fernando Joaquín 'N', de 23 años de edad, quien recibió un impacto en la pierna derecha, y Cinthia Elizabeth 'N', de 22 años, herida en la pierna izquierda. Tras el ataque, el presunto agresor escapó del sitio con rumbo desconocido. Posteriormente, gracias a las pesquisas realizadas por los detectives de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se localizó al sujeto y se ejecutó la orden de aprehensión emitida por la autoridad competente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso de actuar con firmeza ante hechos de violencia que vulneran la integridad física de las personas y alteran el orden público", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora