Semar intercepta sumergible con cuatro toneladas de droga en costas de Colima

Manzanillo, Colima.- Por medio de su cuenta oficial en X, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, comunicó que el personal de la Secretaría de Marina (Sermar) interceptó un semisumergible en las costas de Colima en México, el cual transportaba 179 bultos con una aproximación de cuatro toneladas de cocaína, y detuvieron a tres personas, como parte de la vigilancia permanente que realiza la Secretaría de Marina en los mares mexicanos.

"Esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas", agregó el secretario.

Por su parte, la SSPC informó en un comunicado que, para realizar la acción previamente mencionada, se contó con la colaboración de inteligencia por parte de Comando Norte y la Fuerza de Tarea Integral Conjunta de los Estados Unidos. Detallando que en la operación marítima se interceptó la embarcación de bajo perfil o semisumergible, la cual contaba con tres tripulantes.

Se encontró dentro de la embarcación alrededor de 179 bultos de distintos tamaños que contenían un aproximado de cuatro toneladas de lo que posiblemente sea cocaína. En espera de que las autoridades determinen el peso ministerial al momento de hacer su entrada al puerto. Los detenidos, a quienes se les leyeron sus derechos, así como los efectos asegurados, serán llevados ante las autoridades correspondientes para la determinación de su situación política en el momento que lleguen al puerto.

La Marina Armada de México intercepta un bote sumergible con 4 toneladas de cocaína. Detuvo a tres personas. No hubo necesidad de asesinar a nadie, como hace la Marina de Estados Unidos con gente a la que no le ha confiscado ni comprobado nada. https://t.co/8Bi3NWmZHZ — Veros Datos (@DatosVeros) February 19, 2026

"Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, para inhibir la acción delincuencial y representan una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos, con lo que se evita que la sociedad mexicana quede expuesta a grandes cantidades de dosis de sustancias ilícitas", concluye en la nota informativa de la SSPC.

