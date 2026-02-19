Sheinbaum ordena investigar presunta intoxicación con fentanilo en niña de 10 años en Puebla

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó este jueves 19 de febrero de 2026 que se investigue a fondo el caso de la menor intoxicada presuntamente con fentanilo en Huauchinango, Puebla. El pronunciamiento se dio luego de que se informara que una niña de solo 10 años de edad presentó síntomas de intoxicación tras consumir tamales y dio positivo a esa sustancia.

Ante los medios de comunicación reunidos este jueves, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre este peligroso caso, el cual ocurriría en medio de los esfuerzos del Gobierno Federal y del Gobierno de Estados Unidos (EU) para detener el tráfico de esta sustancia.

#Nacional | “Pedí que se averigue bien si realmente fue fentanilo y cómo es que llegó el fentanilo a los tamales”, mencionó la presidenta Sheinbaum sobre la intoxicación de 7 menores en Huauchinango, Puebla uD83DuDDE3? pic.twitter.com/nGP2jRvXab — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 19, 2026

La mandataria declaró que ya solicitó al gabinete de seguridad revisar el caso en coordinación con la Secretaría de Salud y la Fiscalía General de la República (FGR). Indicó que lo primero es confirmar que realmente se trate de fentanilo y, en segundo término, esclarecer cómo habría llegado esa sustancia a los alimentos: "Le pedí al Gabinete de Seguridad que averiguaran bien junto con Secretaría de salud, si realmente fue fentanilo y también pues como es que llegó el fentanilo a los tamales".

El fentanilo es muy tóxico, muy venenoso, muy dañino entonces con muy poquito puede causar incluso la muerte", apuntó la doctora.

Sheinbaum subrayó que antes de emitir conclusiones debe existir una investigación formal de la fiscalía, acompañada de peritos y de las autoridades sanitarias. Recordó que la información inicial provino de Puebla, por lo que el Gobierno federal esperará los resultados oficiales: "Entonces primero hay que averiguar si realmente fue fentanilo y lo segundo cómo llegó este alimento y tercero y pues ya las investigaciones que tengan que proceder por el asunto".

Entonces, hasta que no tengamos más información, esta información viene de Puebla, ellos le emitieron entonces antes de nosotros confirmar, pues tiene que haber una investigación de la Fiscalía, acompañada de sus peritos junto con el gabinete de seguridad y en su caso secretaría de Salud", reiteró.

Intoxicación ocurrió en Huauchinango

El caso se registró en el municipio de Huauchinango, Puebla. De acuerdo con reportes locales, el fin de semana al menos siete menores, de entre dos y 11 años, resultaron intoxicados tras consumir tamales de un comercio ambulante. Entre ellos se encontraba una niña de 10 años que habría dado positivo a fentanilo y que permaneció más de 72 horas en observación médica.

El Gobierno del Estado de Puebla informó que, a través del IMSS-Bienestar, se brindó atención médica a la menor en un hospital de la región. La administración estatal detalló que, ante su evolución favorable, la niña fue dada de alta la tarde del miércoles 18 de febrero. También recibieron alta médica los otros seis menores afectados.

Fuente: Tribuna del Yaqui