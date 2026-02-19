Sin indicios de que Nancy Guthrie esté en Sonora, revela el fiscal tras conversación con el FBI

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 19 de febrero de 2026, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que no existe ninguna solicitud de cooperación por parte del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) ni de otra autoridad de Estados Unidos (EU), para la búsqueda de Nancy Guthrie, ciudadana reportada como desaparecida.

Esta nueva aclaración surge luego de que en redes sociales circularan versiones no oficiales en las que se aseguraba que el FBI había solicitado apoyo para su localización en territorio mexicano.

Fiscalía niega solicitud de colaboración

Ante medios de comunicación, el fiscal de Sonora explicó que hasta el momento no se ha recibido ningún requerimiento formal por parte de autoridades estadounidenses ni de instancias federales mexicanas: "En redes aparecido diversas comunicaciones no oficiales en las que se afirma que el Buró Federal de Investigación ha solicitado la colaboración para la localización de una persona que se encuentra desaparecida en EU".

Hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna solicitud en ese sentido por parte de ninguna autoridad norteamericana ni tampoco de las autoridades federales mexicanas", dijo el funcionario.

Sin indicios de que Nancy Guthrie esté en Sonora

Salas Chávez reiteró que, además de no existir solicitud formal, tampoco se cuenta con información que permita presumir que la persona desaparecida esté en territorio mexicano: "Más aún no tenemos ningún dato que nos haga presumir que esa persona se encuentra en territorio mexicano, concretamente en Sonora".

No obstante, subrayó que en caso de que exista una petición oficial por parte de autoridades de EU o de instancias federales mexicanas, la Fiscalía estatal intervendrá de inmediato para apoyar con intercambio de información o acciones de investigación.

En este mismo encuentro con los medios, el comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Flores, detalló que la autoridad norteamericana confirmó que no hay ninguna línea de investigación que indique que la mujer pudiera estar en México.

