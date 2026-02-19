VIDEO: Balacera en Acapulco cobra la vida de una estudiante y chofer de transporte público

Acapulco, Guerrero.- La violencia alcanzó a la comunidad estudiantil en el estado de Guerrero este jueves 19 de febrero. Un ataque armado perpetrado en la colonia Chinameca, de la zona suburbana del puerto de Acapulco, dejó como saldo dos personas fallecidas y una herida. Los hechos ocurrieron durante la mañana, cuando sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra una vehículo de transporte público.

Aunque en un principio se reportaron tres personas lesionadas que fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica, la Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó posteriormente el deceso del conductor de la unidad y de una de las estudiantes que viajaba en el vehículo. La alumna fue identificada como Melany Gissel Bravo Leyva, de 16 años de edad, perteneciente al Colegio de Bachilleres (Cobach) plantel 2.

Según datos difundidos por medios locales, la menor perdió la vida a causa de una herida de bala en el área del abdomen. Por otro lado, se informó que una segunda estudiante, identificada como Paloma, sobrevivió al atentado y su estado de salud se reportó como estable. El caos vivido en el lugar quedó registrado en un video que circuló en redes sociales.

En las grabaciones se observa a varios alumnos corriendo para resguardarse, mientras civiles auxilian a una de las jóvenes heridas, cargándola en brazos para ingresarla a las instalaciones del centro educativo y alejarla del peligro. Ante la pérdida de la joven Melany Gissel, la institución educativa emitió un mensaje de condolencias firmado por el maestro J. Jesús Villanueva Vega, manifestando su solidaridad con los familiares.

A estas muestras de apoyo se sumaron la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna y la asociación civil Programa de Gestoría Magisterial y Social. Las autoridades ministeriales acudieron al sitio para recolectar evidencias y abrir la carpeta de investigación correspondiente. A pesar de las diligencias realizadas para ubicar a los responsables, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui