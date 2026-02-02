ACCIDENTES y rapiña en Sonora: Vuelca tráiler y se registra CHOQUE múltiple en Empalme-Ciudad Obregón

Guaymas, Sonora.- Ayer domingo 1 de febrero de 2026, los accidentes estuvieron a la orden del día en la entidad, comenzando con el fatal choque automovilístico en el Valle de Guaymas–Empalme, donde una persona perdió la vida y otra resultó lesionada. Sin embargo, los hechos trágicos no terminaron ahí, ya que en la noche se registraron dos incidentes más que se suman al primero, ahora sobre la carretera internacional, tramo Empalme - Ciudad Obregón.

De acuerdo con información extraoficial, el primero ocurrió a la altura del camino que conduce a la comunidad pesquera de Las Guásimas, donde un tráiler que aparentemente transportaba cerveza terminó volcando. Como suele suceder en este tipo de accidentes, algunas personas que presenciaron la situación iniciaron actos de rapiña, llevándose consigo gran cantidad de mercancía.

Por otra parte, en el tramo Vícam–Guaymas se reportó un aparatoso accidente que involucró a un camión de carga que se impactó contra cinco automóviles. Según datos preliminares, ocurrió alrededor de las 18:30 horas, debido a que una de las unidades no advirtió la gran cantidad de vehículos detenidos por un hecho similar, lo que provocó que la situación se agravara y generara congestión vial.

En ambos accidentes acudieron rápidamente paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Bomberos Voluntarios y también policías municipales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna fuente oficial se ha pronunciado públicamente al respecto, pero en nuestro medio de comunicación, como siempre, estaremos atentos a cualquier novedad que surja en las próximas horas.

Los daños materiales fueron considerables, y durante un buen tiempo los oficiales de tránsito tuvieron que controlar el flujo vehicular. Se aprovecha la ocasión para hacer un llamado a conducir siempre con extrema precaución, ya que no solo se tiene a cargo la propia vida y la de los acompañantes, sino que manejar en condiciones inseguras pone en constante riesgo a otros ciudadanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui