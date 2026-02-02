Arrestan a mujer por lesionar a un hombre por fuera de bar en Nogales; lo atacó a navajazos

Nogales, Sonora.- Un suceso violento tuvo lugar durante la mañana del pasado 31 de enero en la ciudad de Nogales. Los hechos se dieron en la colonia Centro, un sector donde la Policía Municipal realiza constantemente sus tareas constantes de vigilancia y prevención. Eran cerca de las 8:00 horas cuando los agentes que transitaban por la calle Pierson se percataron de un altercado al llegar al cruce con el callejón Hidalgo, cerca de del Bar Jacarandas.

Al acercarse, los elementos de seguridad vieron a una pareja envuelta en una pelea con golpes físicos. Ante la urgencia de separar a los involucrados, los agentes actuaron con celeridad para frenar los ataques mutuos. En ese momento, se percataron de que la mujer llevaba consigo un arma blanca tipo navaja, la cual fue confiscada por los uniformados para garantizar la integridad de todos los presentes y evitar mayores daños.

La persona lesionada fue identificada como Osbet, de 33 años de edad. El hombre presentaba una cortadura de 1 centímetro y medio de largo. Por tal motivo, se gestionó su traslado a la clínica del IMSS Bienestar, donde recibió las atenciones necesarias por parte de los médicos de guardia. Los encargados de salud informaron que el daño recibido no pone en peligro su existencia y que el tiempo estimado de recuperación será menor a los 15 días.

Debido a estos acontecimientos, se dio aviso al personal del Centro de Atención Temprana. La mujer, quien responde al nombre de Judy A., de 35 años, fue trasladada ante el Ministerio Público junto con el arma blanca decomisada. Esta autoridad será la responsable de realizar las tareas de investigación que corresponden para determinar la situación de la señalada y dar seguimiento a los hechos ocurridos en la vía pública de este municipio fronterizo.

En otro hecho similar registrado durante la madrugada de este 2 de febrero, una persona del sexo femenino fue detenida tras presuntamente agredir físicamente a un elemento de la Policía Municipal en la colonia San Miguel, ubicada en el sector suroriente de Nogales. Las autoridades municipales indicaron que dicho momento se registró durante una acción por una falta administrativa, ya que la mujer se encontraba bebiendo alcohol en la vía pública.

Fuente: Tribuna del Yaqui