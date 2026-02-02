Arrestan a presunto asaltante en Gómez Palacio; amagó a encargada de tienda de conveniencia

Gómez Palacio, Durango.- Durante el fin de semana, elementos de la Policía Municipal efectuaron la detención de un hombre, identificado como Juárez 'N.', de 42 años de edad, quien es señalado de cometer robo con violencia en una tienda de conveniencia situada en la zona Centro de Gómez Palacio, Durango. Una vez que se concretó la aprehensión, el sujeto fue presentado ante las autoridades competentes para que responda por estas acusaciones.

De acuerdo con el informe oficial emitido por las autoridades locales, los hechos tuvieron lugar el pasado sábado 31 de enero de 2026, cuando los agentes municipales se encontraban realizando un recorrido de vigilancia. En ese momento, los oficiales fueron alertados sobre lo sucedido, por lo que se movilizaron al establecimiento en cuestión. A su arribo, los uniformados observaron a un individuo salir corriendo del lugar.

Posteriormente, los policías se entrevistaron con la encargada de la tienda, quien manifestó que, momentos antes, el hombre había cometido un atraco en el sitio ubicado sobre la avenida Javier Mina, casi esquina con Benito Juárez. Fue en ese momento que se desplegó un operativo de búsqueda hasta que se logró localizar al sospechoso calles más adelante. El presunto ladrón fue llevado al negocio y ahí fue reconocido por la trabajadora.

Detienen a presunto asaltante en Gómez Palacio, Durango.

Asimismo, la encargada relató que el sujeto la amagó con un objeto, mismo que no pudo describir debido a que lo escondió entre su sudadera y en ningún momento lo dejó al descubierto. Luego se lo colocó a la altura del pecho y con palabras altisonantes le exigió que le entregara el dinero en efectivo que estaba en la caja registradora. Debido a los señalamientos directos, los policías procedieron a realizar una revisión preventiva.

Como resultado, los uniformados lograron asegurar billetes de baja denominación, así como la cantidad de 20 pesos en monedas, un palo afilado y un teléfono celular. El detenido, junto a los indicios asegurados, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, quien se encargará de definir su situación legal conforme a derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui