Ataque armado al sur de Culiacán: Asesinan a trabajador de autolavado en el sector Barrancos

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este lunes 2 de febrero de 2026, un ataque armado cobró la vida de un empleado de un autolavado en el interior de este establecimiento ubicado en la fraccionamiento Villa Colonial, perteneciente al sector Infonavit Barrancos, al surponiente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los reportes preliminares indican que sujetos armados irrumpieron en el negocio, dispararon contra la víctima en múltiples ocasiones y se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 16:30 horas, cuando el sistema de emergencias del 9-1-1 recibió el reporte sobre detonaciones de arma de fuego en el establecimiento denominado Autolavado Aries, mismo que se ubica en la esquina de la calle Grecia y el boulevard Benjamín Hill. El violento hecho provocó una intensa movilización policiaca y militar en el mencionado asentamiento humano.

Hasta el momento el nombre del fallecido no ha sido dado a conocer y tampoco informaron sobre sus características, solo que era un trabajador de dicho autolavado denominado Autolavado Aries, el cual se localiza en la esquina de la calle Grecia y bulevar Benjamín Hill, en el fraccionamiento Villa Colonial, del sector Barrancos", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ejecutan a balazos a un joven empleado de un autolavado en el fraccionamiento Villa Colonial, en el sector Barrancos, al sur poniente de #Culiacán. pic.twitter.com/RtZaOcDK9b — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) February 3, 2026

Como primeros respondientes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron al llamado y, a su llegada, confirmaron el homicidio del masculino, quien se encuentra a la espera de ser identificado oficialmente. Trascendió de forma preliminar que el cadáver de la víctima quedó tirado en la parte final del establecimiento, junto a unas rampas de concreto que se utilizan para elevar los vehículos cuando se les da mantenimiento.

La escena del crimen quedó acordonada y resguardada por los uniformados, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del ataque, así como para determinar la identidad de los posibles responsables. En el lugar se localizaron casquillos para arma de grueso calibre, los cuales fueron asegurados e integrados a la respectiva carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui