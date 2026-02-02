Búsqueda positiva en Sonora: Encuentran los restos de dos personas en monte de Sáric

Sáric, Sonora.- Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora realizaron una jornada de rastreo en las cercanías del Cerro del Chile, municipio de Sáric, Sonora. Durante este recorrido por zonas de difícil acceso y vegetación abundante, el grupo logró ubicar restos humanos pertenecientes a por lo menos dos personas. El hallazgo ocurrió el pasado sábado 31 de enero en una fosa clandestina oculta entre el monte.

Además de los fragmentos óseos, se encontraron diversas prendas de vestir, tales como dos pantalones de mezclillas, que podrían ayudar en el proceso de reconocimiento. Las labores de búsqueda se desarrollaron bajo el resguardo de agentes de seguridad de distintos órdenes de gobierno. La presencia de las fuerzas armadas permitió que el colectivo recorriera puntos alejados de los centros urbanos, donde el terreno presenta complicaciones naturales.

Una vez que se confirmaron los indicios en el sitio, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió para realizar el levantamiento de los restos y trasladarlos a sus instalaciones. Ahí se realizarán las pruebas necesarias para determinar la identidad de las víctimas y la antigüedad de los mismos. A la par, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal iniciaron las tareas de recolección de evidencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El colectivo agradeció el apoyo y acompañamiento de elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de Marina (Semar). Por último, Madres Buscadoras de Sonora solicitó a la población que posea datos sobre posibles paraderos compartir dicha información de manera anónima al teléfono 662 341 5616.

La ropa que fue encontrada en el lugar de los hechos

Otro hecho similar sucedió recientemente en el municipio de Caborca. Diversas agrupaciones que buscan a sus seres queridos realizaron importantes hallazgos de restos humanos en distintos puntos de la región. Estas acciones, que se extendieron durante varios días de la última semana de enero, dieron como resultado la localización de seis cuerpos en total, sumando los hallazgos hechos en la zona serrana y en los márgenes de las carreteras.

Fuente: Tribuna del Yaqui